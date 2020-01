Cande Tinelli reaccionó al video del cerdo

Llamó "enfermo mental" al empresario.

Hace unas horas se hizo viral un video en el que un cerdo era arrojado a una piscina desde un helicóptero. El video fue repudiado por varias celebridades. Entre ellas, Candelaria Tinelli, que tildó de “enfermo mental” al empresario acusado de este acto violento y desagradable, Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra.

Según informó El Intransigente, en la mira se encuentra la pareja de Lara Bernasconi, quien habría sido el protagonista del escándalo. Tras la viralización del video, varias figuras del mundo del espectáculo se pronunciaron y fueron realmente duras al hacer referencias al tema. Una de las que no se calló nada fue Cande Tinelli. A través de su cuenta oficial de Instagram, ella citó una imagen y apuntó contra Federico Álvarez Castillo: “Enfermo mental”.

Recordemos que el empresario de la reconocida marca de ropa Etiqueta Negra, se quiso defender del repudio y argumentó: “En virtud al video que está circulando en las redes sociales, quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo. Y aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín”.

“Al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto. Por tal motivo repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca de inmediato esta situación”, detalló en una imagen en la red fotográfica. Además, su pareja siguió sus pasos y replicó el posteo de Federico.

En tanto, otra de las que fue lapidaria con Álvarez Castillo fue Nicole Neumann. “¿Quién está al lado de la pileta filmando y esperando a que caiga un chancho? Claramente, sabían lo que estaba por pasar”, inició con furia la ex de Fabián Cubero y cerró: “Me encantaría saber quién es el tarado mental que logró hacer tanta plata teniendo como pasatiempo tirar un chancho al aire. La verdad no lo puedo entender. Claramente el que se vuelve con tanta plata como para tener helicóptero, o es muy inteligente, o es una persona muy inteligente pero sin corazón que va cagando gente y después hace esto de cagarse en la vida de otro ser vivo”.

