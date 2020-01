Fede Bal: “El piropo no debe morir”

El ex Bailando tiró una polémica frase en "Divina Comida".

El lunes pasado se estrenó “Divina Comida“, el nuevo reality show de Telefe. La primera anfitriona fue Lizy Tagliani. Le tocó recibir a Fede Bal, Sol Pérez, Georgina Barbarrosa y Guillermo Coppola. La conductora los atendió muy amablemente. El último en llegar fue Coppola, que no dudó en caer con flores. “Siempre trato de agasajarte. Es mi estilo y no lo voy a cambiar”. En este primer programa ya se había formado una alianza entre el empresario y Fede Bal.

De inmediato, Bal mostró su admiración por él. “Es un galán. Es uno de los últimos galanes que nos quedan. Es de esos tipos que las vivieron todas, que saben de la noche”, dijo el ex Bailando. La dupla tuvo una charla a solas, en la que Guillermo aprovechó para aconsejar al mediático. “¿Cuál es la clave? La clave es, ¿cuál es el día más importante de tu vida? Hoy ¿Cuál es la decisión que tenes que tomar en tu vida? La de ser feliz”, le dijo.

“Él dice ‘no me duran las parejas’, está en la plenitud […] Lo veo por el buen camino, comiendo bien, alimentándose como corresponde, en buen estado”, dijo Coppola sobre Bal. Mientras tanto Fede se mostró admirado por él. “La voz de la experiencia”, dijo. Pero la polémica se dio en el programa siguiente. Esta vez, le tocó a Sol Pérez recibir a los invitados.

Mientras la anfitriona y sus invitados charlaban sobre comentarios en redes sociales, Bal tiró una frase que llamó la atención: “El piropo sigue existiendo. Vos pasás por una obra de construcción y el tipo te dice: ¡Eh mamita! ¿Te lo dice o no?”, preguntó. “Igual, el piropo no tiene que morir porque con respeto no hay nada más lindo que decirle algo lindo a una mujer”.

Y claro, Coppola estuvo de acuerdo con él, y también aprovechó para coquetearle a la conductora. “¿Cómo no te voy a decir: Sol me encantas?”, le dijo a Pérez. “Eso a la mujer, ¿no le gusta?”. Mientras tanto, Bal opinó: “Hay un tema, que el feminismo, al piropo, lo ve como todo malo. También hay grados, hay un piropo que es hermoso que te digan y hay uno que también es con violencia y es un asco que te digan”, cerró.

“A mí me gustó el piropo, me encantó”, dijo Sol. Para cerrar el tema Coppola dijo: “Soy de aquellos que todavía abren la puerta, que dejan pasar primero, que te llevan del lado de la pared, ¿cómo no le voy a decir un piropo a ese bombón?”, le dijo en exclusiva a la locutora. Sin embargo, en las redes los dichos de Bal y Coppola no fueron muy bien recibidos. Fede bal y coppola hablando de feminismo y que "el piropo no tiene que morir" 🤢🤢🤮🤮— Julieta. 🌹 (@JuLopezzz) January 15, 2020 Fede bal diciendo que el piropo esta bien, dale bancatelo siendo mujer, caminando sola, con miedo de que te secuestren y violen, gil— Yaz Godoy (@YaquiGodoy) January 15, 2020

