La tercera temporada de “Mindhunter” queda en espera

Netflix enloqueció a los seguidores de la serie con esta noticia.

Los miembros del elenco fueron liberados del contrato, ¿se terminará la serie con la segunda temporada? Al parecer no. “Mindhunter” no ha sido cancelada en Netflix. Pero el estreno de la tercera parte va a tardar más de lo esperado. Esto se debe a una decisión del director, que no dejó muy contentos a los fanáticos de la serie.

Como escribió El Intransigente, el drama llega a causa de que David Fincher está centrado en otros proyectos que priorizó por encima de la aclamada producción. “David está centrado en la dirección de su primera película de Netflix, “Mank“, y en la producción de la segunda temporada de “Love, Death and Robots””, dijo un representante de la plataforma en un comunicado.

“Puede que vuelva a visitar a “Mindhunter“en el futuro, pero mientras tanto sentía que no era justo que los actores les impidieran buscar otro trabajo mientras él exploraba un nuevo proyecto propio”. El programa policíaco está basado en el libro de crímenes reales titulado “Mindhunter: Dentro de la unidad de crímenes seriales del FBI”.

La serie sigue a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI mientras sus agentes entrevistan y hacen perfiles de asesinos en serie con la esperanza de aplicar este conocimiento a los casos en curso. La primera temporada exploró la mente de los asesinos encarcelados Ed Kemper, Montie Rissell, Jerry Brudos y Richard Speck.

En la segunda, el show se adentró en asesinos más notorios en cuanto a reconocimiento internacional como Charles Manson y David Berkowitz, conocido como Hijo de Sam. También trató de resolver dos casos en curso en ese momento: los Asesinatos de Niños de Atlanta y el Estrangulador de BTK, que fue responsable de matar a varias personas desde 1974.

