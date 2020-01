Robert Downey Jr. confía en Robert Pattinson

El actor interpretará al "caballero de la noche" en "The Batman".

Una de las máximas estrellas del mundo de los superhéroes, Robert Downey Jr., apoyó a Robert Pattinson como el próximo Batman. El actor viene cosechando el éxito de su última película, “The Lighthouse“, que protagonizó junto a Willem Dafoe. A pesar de no haber ganado ningún premio por su actuación, la crítica lo recibió bastante bien.

Como informó El Intransigente, actualmente, el protagonista de “Crepúsculo” está filmando sus primeras escenas como el Caballero de la Noche en “The Batman“, que se dice que estaría fuera del universo extendido de DC. A finales de mayo, el actor fue confirmado por Warner Bros quien lo tuvo por encima de la consideración de Nicholas Hoult, estrella de “X-Men“.

Si bien muchos fanáticos de DC son escépticos de lo que Pattinson puede aportarle a uno de los personajes más reconocidos de la historia de los cómics, Robert Downey Jr. está muy seguro de que el actor de “The Lighthouse” hará un gran papel. “Estoy esperando a ver lo que hace Pattinson. Realmente me gusta ese tipo”, dijo Downey Jr. en el podcast de Joe Rogan.

Los fans están deseando ver a Batman de nuevo en la pantalla grande, aunque estén nerviosos por Pattinson en el papel, pero hay varios otros personajes clave que han sido elegidos también. Zoë Kravitz interpretará a Gatúbela, junto a Paul Dano, que es el nuevo actor que se pondrá en la piel de El Acertijo y Collin Farrell, que será Oswald Cobblepot, más conocido como el Pingüiño.

Aunque Downey Jr. obviamente no ha tenido nada que ver con el DC, se le considera uno de los actores más populares y buscados de Hollywood. Ha sido nominado a dos premios de la Academia y claramente sabe una o dos cosas sobre el género de los superhéroes. Aunque la aprobación de Downey Jr. de la decisión del casting no significa necesariamente que Pattinson será bueno en “The Batman“, al menos el actor tiene una gran celebridad de su lado.

