De Marvel a DC: Esta actriz quiere ser la próxima Batichica

Karen Gillan interpretó a Nébula, la hermana de Gamora, en “Guardianes de la Galaxia” y las últimas entregas de “Avengers“. Pero trabajar para Marvel no le impide coquetear con DC. La actriz y directora aseguró que le encantaría participar en el film de Batichica, que sería guionado por Christina Hodson y producido por Warner Bros.

Según informó El Intransigente, durante la gira promocional de “Jumanji: The Next Level”, Gillan habló con Omelete, que le preguntó qué otra heroína de cómic, además de Nébula, le gustaría interpretar. “Batichica sería bastante genial“, fue su respuesta. Tras su debut como directora con el reciente y aclamado drama indie “The Party’s Just Beginning”, también le preguntaron a Gillan qué película de cómic le gustaría dirigir, y la actriz decidió seguir con su respuesta anterior.

“Batichica sería bastante genial para eso también. Mis películas favoritas en ese mundo son oscuras, y mi favorita es ’The Dark Knight’. Me encanta la forma en que fue dirigida, así que me encantaría trabajar en ese tipo de mundo como directora”, declaró la colorada de 32 años. Warner Bros. ha estado tratando de llevar adelante proyectos con Batichica desde hace un tiempo.

En 2017, el también director de Marvel, Joss Whedon estuvo unido al título un tiempo antes de que la producción se truncara. Sin embargo, nada ha llegado aún a las pantallas de cine. Y, aunque, “Birds of Prey” se estrenará en los cines el próximo febrero, Barbara Gordon no formará parte del equipo, a pesar de ser la líder del grupo en los cómics, sino que lo será la Harley Quinn de Margot Robbie.

Por su parte, la guionista de “Birds Of Prey” Christina Hodson, estaría desarrollando un guion en solitario para Batichica de acuerdo a los últimos rumores. Sin embargo, aún no se habría encontrado una estrella ni un director. Así que, si Gillan va en serio, debería continuar demostrando su interés a Warner Bros. Por lo pronto la actriz se encuentra en las salas cinematográficas con “Jumanji: The Next Level”. Para conocer mas sobre la película te recomendamos este otro artículo.

