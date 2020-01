Karina: “Me cuesta aceptar lo careta que son algunas personas”

¿Para quién es el mensaje?

Karina “La Princesita” tuvo un año diferente. En 2019 la cantante entró al Bailando, donde vivió muchas experiencias inesperadas. Al salir del programa aseguró que jamás volvería, a pesar de todo el aprendizaje que se llevó. Al parecer el escándalo mediático no es lo suyo. Sin embargo, la artista sorprendió con un polémico mensaje para recibir el año nuevo.

Según escribió El Intransigente, la cantante, que se encuentra alejada de los escándalos, sorprendió con un enigmático mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “Este año creí que lo empezaba de una forma rara, sin ganas pero… La vida siempre te sorprende”, comenzó diciendo Karina La Princesita a través de una de sus historias de Instagram.

Luego, su mensaje fue más duro cuando realizó una extraña reflexión. “Todavía me cuesta aceptar lo careta que son algunas personas. Recordatorio: La gente garca no cambia”, sentenció la cantante que luego se mostró en un boliche con sus amigos tras anunciar los shows que dará en la costa durante el mes de enero.

Lo curioso de este enigmático mensaje es que la cantante había comenzado el 2020 cargada de energía positiva. “Estoy totalmente entregada a recibir todo lo que tenga que venir. También decidida a dejar ir por completo todo lo que no suma y se tiene que ir. Me saco las mochilas de cargar con mambos ajenos que no me corresponde cargar”, manifestó.

“Te recibo con la mente puesta en mi objetivo como todos los años. Pero, como siempre, con ganas de vivir aventuras totalmente nuevas”, había asegurado. “Sintiéndome bien, segura de mí y de mis capacidades como siempre, sintiéndome libre y con ganas de romper las reglas. ALLÁ VAMOS!!! Lo mejor para ustedes ustedes y gracias por acompañarme este 2019. Los incentivo a animarse a hacer todo lo que les genere felicidad y que tengan uno de los mejores años”, había dicho Karina.

