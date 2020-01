Quentin Tarantino dirigirá una serie inspirada en “Había una vez en Hollywood”

El director tiene planes en la pantalla chica.

La película que está arrasando en la temporada de premios, “Había una vez en Hollywood“, dio origen a una maravillosa idea de su director. Quentin Tarantino se acercará a la televisión con una serie llamada “Bounty Law“, un spin-off de su último film. Así lo afirmó en una entrevista con el medio Deadline.

Según dijo El Intransigente, se trataría de una miniserie de cinco episodios titulada como el show de Rick Dalton, donde el personaje de Leonardo Di Caprio daba vida al pistolero Jake Cahill: “Bounty Law”. Tarantino explicó lo siguiente al medio: “En cuanto al programa de ‘Bounty Law’, quiero hacerlo, pero me llevará un año y medio. Obtuvo su introducción de ‘Once Upon A Time in Hollywood’, pero realmente no la considero parte de esa película aunque lo sea”.

El realizador amplió sobre la idea: “No se trata de que Rick Dalton interprete a Jake Cahill. Es sobre Jake Cahill”. Luego el realizador pasó a discutir algunas de las influencias detrás de la serie ‘Bounty Law’ que aparece en su galardonada película de 2019, mientras hablaba de los clásicos programas de televisión del Oeste le hicieron reformular su forma de ver el género.

“De donde vino todo esto, terminé viendo un montón de Wanted, Dead or Alive, y The Rifleman, y Tales of Wells Fargo, estos programas de media hora para entrar en la mentalidad de Bounty Law, el tipo de programa en el que estaba Rick“, dijo. “Ya me habían gustado antes, pero me gustaron mucho más. El concepto de contar una historia dramática en media hora. Miras y piensas, wow, hay un montón de historias que se cuentan en 22 minutos”.

“Pensé, me pregunto si puedo hacer eso. Terminé escribiendo cinco episodios de media hora. Así que los haré y los dirigiré todos“. Mientras tanto, “Once Upon A Time In Hollywood” ha sido nominada para varios premios de la Academia, incluyendo “Mejor Película” y “Guion Original”, como también “Mejor Director”. Para conocer todos los nominados a los Premios Oscar 2020 te recomendamos este otro artículo.

