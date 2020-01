Demandan por plagio a Ariana Grande

Esto pone en duda su presentación en los Grammy 2020.

El rapero Josh Stone, conocido como DOT, demandó a Ariana Grande en una corte de New York. Según el músico, ella plagió una de sus canciones. Esto le podría traer serios problemas a la cantante. Peligra su presentación en los Premios Grammy 2020. No es la primera vez que la artista de 27 se enfrenta a problemas legales.

Según escribió El Intransigente, el reconocido rapero acusó a la intérprete estadounidense de plagiar un tema de su autoría que data del año 2017 y se llama “You Need It, I Got It”. Pues el músico alegó que la cantante copió parte de este estilo musical en el sencillo “7 Rings”, la cual está nominada a la premiación como “Grabación del año” que se desarrollarán el próximo 27 de enero.

Pero no es la primera vez que Grande atraviesa una situación similar. Este martes 03 de septiembre se dio a conocer la noticia de una demanda multimillonaria que introdujo Ariana Grande a la famosa firma de ropa Forever 21. La cantante estadounidense acudió a la corte federal de Los Ángeles para expresar su malestar, pues la compañía decidió “utilizar su nombre para robarle su imagen y así promocionar sus productos más una compañía de belleza iniciada por las hijas de sus fundadores. Dicha compañía de belleza es ‘Riley Rose’”.

Una nota en la revista Cosmopolitan así lo destaca. Mientras ocurre este incidente, la empresa de ropa también atraviesa un momento álgido, pues hace un par de meses se declaró en bancarrota. Un año bastante sombrío para la popular tienda. La demanda es por 10 millones de dólares, cifra que Forever 21 tendrá que pagarle a la artista de 25 años si al final logra ganar el caso. En las próximas semanas se esperan más detalles.

