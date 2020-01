¿Quién se aburrió en la casa de “El Polaco”?

"Divina Comida" tuvo a "El Polaco" como anfitrión pero alguien no la pasó muy bien.

Ayer, Telefe estrenó una nueva edición de su reality, “Divina Comida“. Esta semana se reúnen “El Polaco“, Jay Mammón, Charlotte Caniggia, el “Chino” Leunis y Jorgelina Aruzzi. Este miércoles le tocó recibir a los invitados al Polaco. Los atendió con mucha onda y música, ya que el encuentro fue en su estudio. Hasta hicieron karaoke.

Pero, como dijo El Intransigente, no todos la pasaron bien. A pesar de que en la previa había mucha esperanza, Charlotte se aburrió y no pudo ocultarlo. Ni bien se acercó al domicilio del novio de Barby Silenzi, la hija de Mariana Nannis auguró: “Creo que va a ser un gran anfitrión. Hoy quiero comer sushi. La voy a pasar bien, obvio. Flama, bien ‘high society’”.

No obstante, al poner un pie dentro del domicilio, la personalidad de los medios comenzó a mostrarse incómoda. “Un montón de humo, hay que subir una escalera, todo raro. Hay cerveza, queso, no hay donde sentarse. Una silla, un almohadón por lo menos”, declaró frente a las cámaras.

Luego, Caniggia empezó a abandonar la conversación, relajándose con sus lentes de sol. “Cuando la gente empieza a hablar cosas aburridas, me apago. Modo avión. Estoy cansada. No me maquillé los ojos, por eso uso anteojos. Estoy aburrida, quiero estar chateando”, comentó. A pesar de sus dichos, la intérprete valoró la cena organizada por El Polaco.

“La cena me gustó, muy rica. Pensé que iba a llegar y que iba a ser todo muy raro, que no me iba a llevar bien con ellos. Que iban a ser re incómodas las cenas. Pero no, me llevo muy bien, me río, la paso bien. Me pareció el más atento de todos. Siempre estaba pendiente de todos. La pasé muy bien. Fue una noche muy especial, me pareció muy sentimental. Fue muy detallista, así que le voy a poner un ocho”, finalizó.

