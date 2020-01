Disney reuniría a sus princesas en un live action

12 de las princesas del estudio se reunirían en una película.

Las Princesas de Disney podrían tener una película en conjunto. Hasta ahora es solo un rumor, pero no sería extraño que el estudio decidiera reunir a estos personajes en un solo film. Como sabemos, la “Casa del Ratón” ha estado trabajando en remakes de varias de sus películas. Recientemente se informó que lanzará una nueva versión de “Bambi“, el clásico de 1942.

Como escribió El Intransigente, el antecedente más cercano, puede tratarse del divertido cameo de los personajes en la película de 2018, “Ralph el demoledor”, el cual fue muy bien recibido por los fans. Pero un nuevo rumor publicado por el sitio WGTC, afirma que esto podría cambiar dentro de poco. Según un nuevo informe, fuentes cercanas al medio – las mismas que adelantaron el live action de Aladdin- afirman que el estudio está considerando hacer una película con actrices reales, que presente a varias de las Princesas de Disney.

Las doce oficiales de la franquicia son Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Ariel, Belle, Jazmín, Pocahontas, Mulán, Tiana, Rapunzel, Mérida y Moana, aunque no sería descabellado sumar a las recién llegadas, Elsa y Anna. Teniendo en cuenta a las que ya fueron presentadas en pantalla grande, se podría esperar ver el regreso de la Cenicienta de Lily James, Aurora de Elle Fanning, Belle de Emma Watson o la Jazmín de Naomi Scott.

El medio, sin embargo, no confirma quiénes exactamente estarían involucradas, por lo que no está claro si todas esas actrices aparecerían en la película o si sólo se centraría en algunas de ellas. El proyecto estaría en una etapa preliminar y no debería salir de la caratula de “rumor” hasta un futuro anuncio por parte del estudio. Sin embargo, resulta más que interesante de que forma podrían reinventarse en una interacción grupal.

Además sería bastante interesante descubrir en que “mundo” se situaría la potencial película, dado que sus orígenes, en general, son bastante diferentes. Probablemente tendríamos a un personaje central dirigiéndose a los diferentes universos. Por el momento, Disney continúa saboreando las mieles del desfile en taquilla de la última entrega de “Frozen 2”, que no para de batir récords. Para conocer más sobre este título te recomendamos esta otra nota anterior.

