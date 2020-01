Miley Cyrus se suma al “Dolly Challenge”

La cantante no podía quedarse atrás en esta tendencia.

El “Dolly Challenge” surgió de una serie de fotos que subió la cantante de country, Dolly Parton, a su cuenta de Instagram. Esto fue replicado por miles de usuarios hasta que llegó a Miley Cyrus. La cantante pop posó como lo haría para cuatro de sus redes sociales: Linkedin, Facebook, Instagram y Tinder. Y no lo hizo solo como Miley sino también como Hannah Montana. Además jugó con que Dolly, su madrina, ni siquiera usa esas redes sociales y “aún envía faxes”.

Según informó El Intransigente, “Consigue una mujer que pueda hacerlo todo”, reza el mensaje en el pie de la foto. Will Smith, Miley Cyrus, Eminem, Ellen DeGeneres o Drew Barrymore se contagiaron de la fiebre de este “meme” en las redes sociales que impulsó Dolly y que ya cuenta con más de 500 mil “likes” en la red de los corazones y 28 mil retuits en la red del pajarillo azul.

Pero la rubia hizo el reto por partida doble; la primera publicación contiene cuatro imágenes de ella recientes. Mientras que en la segunda seleccionó las instantáneas de cuando pertenecía al elenco del canal infantil y juvenil, Disney Channel. Los comentarios y likes no se hicieron esperar, pues Cyrus, de 27, siempre se ha mostrado muy activas en estas plataformas digitales.

Con el paso de los días se hacen más fuertes los rumores de que la familia de Miley Cyrus prefiere a Cody Simpson por encima de Liam Hemsworth, para ser la pareja sentimental de la estrella del pop de 27 años. Incluso, se dice que ambos podrían estar dispuestos a dar el siguiente paso en la relación y llevarla hasta un plano más formal. Los medios se hicieron eco de esta noticia que también enloqueció a los fanáticos.

El conductor del famoso podcast australiano llamado “The Kyle and Jackie O Show” no pudo contener las ansías de saber qué opina el artista, así que tomó cartas en el asunto y le preguntó directamente cuál es su status con Cyrus además de sus futuros planes de ser padres, a lo que respondió sin tapujos: “Todavía no es el momento, hermano. Yo soy un chico muy cuidadoso, y eso no pasará por ahora”. Más información de esta nota en el siguiente enlace.

