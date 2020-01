Elsa Pataky comparte un tatuaje con Miley Cyrus, ¿se arrepiente?

La relación entre ambas terminó muy mal después de que Miley se separara de Liam.

Mientras Miley Cyrus salía con Liam Hemsworth, su relación con Elsa Pataky era muy fuerte. Al punto tal que la cantante decidió tatuarse junto a la actriz para sellar su amistad. Ella y Liam se casaron pero su matrimonio duró menos de un año, ya que se separaron luego de que se difundieran imágenes de Miley junto a la modelo Kaitlynn Carter, con quien tuvo un romance.

Como escribió El Intransigente, este traumático final que tuvo la pareja, que había iniciado su relación una década antes y que se había casado en diciembre de 2018, generó una catarata de reporteros siguiendo a los Hemsworth. Por ello, Elsa Pataky, esposa de Chris, fue quien llevó la voz cantante de la familia que se cerró en torno a Liam.

Sin embargo, la propia actriz española sufrió con la separación del hermano menor de su esposo. Es que en 2016, Pataky y Cyrus decidieron hacerse un tatuaje en común junto a otras dos amigas de Elsa, por lo que todas se tatuaron una pequeña ola y dieron a conocer esto a través de sus redes sociales.

Elsa le brindó una entrevista a Vogue Australia y le consultaron acerca de este tatuaje por lo que la actriz dio una respuesta tajante. “No me arrepiento de ningún tatuaje. Son símbolos, me encanta tenerlos y me recuerdan momentos”, confesó la actriz que participó de la saga de “Rápido y Furioso”.

La actriz no quiso dar a conocer detalles sobre Liam quien ya estaría nuevamente en pareja. Sin embargo, todavía resuenan sus duras declaraciones días después de que la imagen de Cyrus con Carter se hiciera viral. “Tras una relación a la que dedicó 10 años está desanimado… pero lo está llevando bien. Es un tipo fuerte y merece lo mejor. Creo que se merece mucho más”, había dicho Elsa Pataky generando malestar en el seno de la familia de la cantante con la que ya no mantiene contacto.

