Dua Lipa roba corazones con “Physical”

Dua Lipa estrenó el tercer sencillo de su nuevo álbum, “Future Nostalgia“. La cantante enloqueció a sus fanáticos con esta canción super pop que adelanta lo que vendrá el próximo 3 de abril. Un día antes del estreno, la artista publicó un tráiler especialmente dedicado a la canción, por lo que ya se esperaba un buen videoclip.

“¡El video de Physical está estrenado al fin! He estado tan emocionada, esperando el lanzamiento. Espero que lo amen tanto como yo lo hice. Estoy muy agradecida y me siento afortunada de haber trabajado con el equipo más increíble @lopeserranosol @lawebcanada en este video. Siempre he sido una fanática de su trabajo y estoy feliz de haber llegado a crear algo realmente mágico junto a ustedes”.

“Gracias @charmladonna @aclarck_4 @k_anehorn y a los increíbles bailarines que tan incansablemente interpretaron algo tan hermoso alrededor de 3 y 16 horas al día para hacer esto cobrar vida. Y claro, a la pandilla que realmente sostuvo el esfuerzo y logró los looks… Los amo a todos, tanto, tanto, tanto…”, dijo la artista en su página de Instagram. “¡Hicimos esto con amor! ¡Disfruten!”

Según los seguidores, Dua Lipa vino a”salvar el pop”. La artista tiene a todos locos con el estreno de su álbum “Future Nostalgia” que será estrenado en abril. Ya sacó tres sencillos para entretenernos en la espera: “Dont Start Now”, “Future Nostalgia” y ahora, “Physical“. El primero entró en el top 40 de la lista Billboard en Estados Unidos.

“Physical” estuvo inspirada en la canción del mismo nombre, interpretada por Olivia Newton-John en 1981. Incluso usa una de sus frases en el estribillo, “Let´s get physical”, además de los clásicos sintetizadores que nunca pasan de moda. A la cantante le encanta hacer referencias a la cultura pop de todos los tiempos. Así lo hizo también con su look en los Grammy. Más información sobre el evento en esta nota.

