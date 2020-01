Harry perdió contra los medios británicos

"Mail on Sunday" ganó la batalla.

El príncipe Harry perdió la demanda contra “Mail on Sunday“. El periódico posteó una noticia dejándolo mal parado. En el artículo, publicado en septiembre, criticaron la imagen de un elefante salvaje que los duques de Sussex habían posteado en su cuenta oficial de Instagram, pero utilizando algunos trucos para encubrir la verdadera noticia.

Como dijo El Intransigente, de acuerdo a Harry, el periódico sensacionalista publicó el siguiente titular tendencioso: “Drogado y atado… lo que Enrique no te dijo sobre esas impresionantes fotos de vida salvaje”. En este sentido, el artículo aseveró que “el elefante que aparecía junto a Harry estaba bajo el efecto de los tranquilizantes”. También se dijo que la foto fue editada para que no se viera la cuerda con la que estaba atado el animal por una pata.

A esto, el hijo menor de Diana de Gales denunció que “el artículo era inexacto porque daba a entender que al no declarar que el animal había sido drogado y atado, había inducido intencionadamente al público al error”. Sin embargo, el organismo regulador que se encargó del caso, concluyó que la publicación no violó el artículo 1 del código de la profesión. El mismo establece que “la prensa debe tener cuidado de no publicar información o imágenes inexactas, imprecisas o distorsionadas”.

Después de tantos dimes y diretes de la prensa hacia la Familia Real Británica, el príncipe Harry arremetió contra el tabloide dominical The Mail on Sunday para defender a su esposa Meghan Markle del acoso mediático del que estaba siendo víctima. La noticia fue difundida por la BBC Mundo en su página web este miércoles 2 de octubre.

Sin embargo, se conoció que el impasse entre el citado medio y el monarca de 35 años, se originó luego que en febrero de este año publicara una carta privada que la duquesa de Sussex le envió a su padre. “La forma en la que se publicaron algunos extractos de la carta engañó a los lectores a través de la omisión estratégica de párrafos, oraciones y palabras para enmascarar las mentiras que han perpetuado durante años”, agregó Harry.

