“Misery”, ¿tendrá remake?

Podría haber una nueva versión del film del 90.

Stephen King es el autor con más novelas llevadas al cine. Es que sus libros de terror son perfectos para la pantalla. Después del éxito de “It“, su director podría animarse a hacer una nueva versión de “Misery“. Este título ya tuvo una adaptación al cine en 1990 y se convirtió en un clásico. Su actriz principal, Kathy Bates, ganó un Oscar por su actuación.

Como dijo El Intransigente, tras el gran resurgimiento del nombre de King, y su éxito en taquillas con las recientes adaptaciones de “IT” a cargo de Andy Muschietti, llega la noticia que una reversión del título está en marcha. Según lo expresado por We Got This Covered, fuentes cercanas y confiables al medio, habrían adelantado que una remake de “Misery” está en desarrollo temprano. Además, el portal indica que se trataría de una versión modernizada de la novela.

Sin embargo, los detalles son bastante escasos. Si se parece en algo a la película original, probablemente veamos un viaje tenso y difícil. “Misery” se centra en el escritor Paul Sheldon, que es rescatado de un accidente por una fanática durante una peligrosa ventisca. Esta mujer no se encuentra necesariamente en sus “cabales”, y una vez “rescatado”, el autor se ve obligado a escribir nuevos libros para satisfacer sus caprichos personales.

La película pese a su sencillez, ofrece un par de las escenas más icónicas y crudas de la pantalla. Estrenada el 30 de noviembre de 1990 en los Estados Unidos, obtuvo múltiple críticas positivas y fue un éxito de taquilla. Bates ganó el premio de la Academia a la mejor actriz en la 63ª edición de los Premios de la Academia. “Misery” es la única película basada en una novela de Stephen King que ha ganado un Oscar.

Stephen King, por su parte, es uno de los autores más celebrados y con mayor material adaptado al formato audiovisual. Entre las recientes adaptaciones del autor oriundo de Maine se encuentran: la versión cinematográfica de “Doctor Sleep” de la cual hablamos en una nota anterior, el reinicio de “The Stand” que llegará en formato de serie por CBS All Access y la de su más reciente novela fantástica: “The Institute” también reseñada en El Intransigente.

