Taylor Swift cuenta todo en “Miss Americana”

Después de una larga espera y muchos contratiempos, “Miss Americana” llegó a Netflix. El gran estreno fue ayer, 31 de enero, y los fans ya formaron sus opiniones sobre la producción. El documental recorre la carrera musical de la “artista de la década” con una mirada muy íntima. Taylor Swift reveló detalles que jamás había expresado frente a una cámara.

Como informó El Intransigente, Swift habla de todo a lo largo del documental. En los últimos días, un fragmento del largometraje dirigido por Lana Wilson llamó poderosamente la atención de las redes sociales: por primera vez, la autora de “Shake It Off” se abrió con sus seguidores sobre los trastornos alimenticios que sufrió en el pasado y que complicaron su carrera.

La artista revela en un momento del documental que antes veía imágenes de ella y sentía que su panza era demasiado grande y recordó cuánto le molestaba que alguien comentara que parecía estar embarazada. “Eso sólo me provocaba que me muera de hambre, dejaba de comer”, dice la también actriz que tuvo un fallido debut cinematográfico con “Cats“.

Swift explicó en detalle lo que ha pasado con eso en su entrevista con Variety para la historia de portada de esta semana, diciendo que fue difícil para ella hablar de ello para el documental. “No sabía si me iba a sentir cómoda hablando de la imagen corporal y de las cosas por las que he pasado en términos de lo poco saludable que ha sido para mí, mi relación con la comida y todo eso a lo largo de los años”, dice. Miss Americana – Official Trailer · It’s been a long time coming ✨ Out in select theaters and on @NetflixFilm January 31https://t.co/Ot56y6jnCs pic.twitter.com/lGp1mDvBJI— Taylor Swift (@taylorswift13) January 22, 2020

“Pero la forma en que Lana (Wilson, la directora de la película) cuenta la historia, realmente tiene sentido. No soy tan elocuente como debería ser sobre este tema porque hay mucha gente que podría hablar de ello de una mejor manera. Pero todo lo que sé es mi propia experiencia. Y mi relación con la comida fue exactamente la misma psicología que apliqué a todo lo demás en mi vida: si me daban una palmadita en la cabeza, lo registraba como bueno. Si me daban un castigo, lo registraba como malo”, aseguró Swift.

