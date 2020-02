Tom Hiddleston se apodera de Netflix y Disney Plus

El actor de Marvel tiene nuevos proyectos.

Tom Hiddleston es conocido por su papel como Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel. Se rumoreaba que el actor dejaría su personaje, pero recientemente se conoció que no sería así. Hiddleston seguirá interpretándolo en la serie de Marvel para Disney Plus. Pero este no es el único proyecto que tiene en mira. Al parecer también va por Netflix.

Según dijo El Intransigente, la estrella que ha demostrado ser adepta a mantenerse en la vanguardia, se mantendrá algo inquieta ya que un reciente desafío ha golpeado a su puerta. Netflix acaba de anunciar que Hiddleston protagonizará otro proyecto para televisión titulado “White Stork”. Este consiste en una serie de 10 episodios para la plataforma de streaming, en manos de los productores de “Sex Education”.

Christopher Dunlop está a cargo del desarrollo general del proyecto, mientras que Kristoffer Nyholm lo dirigirá. De acuerdo a su sinopsis oficial, Hiddleston interpretará al político James Cooper, cuyas ambiciones parlamentarias y vida personal, se ven frustradas cuando es objeto de un proceso de investigación por parte de Asher Millan.

“White Stork” está tratando de aprovechar los cambios sociopolíticos de los últimos años, y la era de la desinformación, la propaganda y las mentiras en el ámbito político. Netflix ha estado esperando expandir el atractivo global de sus ofertas de contenido original como un medio para competir con los nuevos servicios de streaming de 2020 como Disney+, HBO Max y Peacock.

Hiddleston, por su parte, ganó un Globo de Oro y obtuvo una nominación al Emmy por su única otra aparición en la pantalla chica con la serie limitada “The Night Manager”, de AMC, de manera que es una gran nombre que podría cumplir la expectativas del streamer. La serie de “Loki” para Disney Plus ya ha iniciado su producción, y recientemente, reveló sus primeras imágenes. Para conocer más sobre este proyecto te recomendamos este otro artículo.

