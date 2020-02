Jim Carrey vuelve al cine como el villano de un famoso videojuego

¿Por qué eligió este personaje?

El próximo jueves, 13 de febrero, se estrena “Sonic, la película” en las salas de cine argentinas. En esta ocasión Jim Carrey actuará como el villano del film, Robotnik. El actor rodó su última película en 2016, por lo que estuvo alejado del cine durante un largo período. En una entrevista con Teleshow, el cómico explicó por qué eligió este personaje para volver.

Como dijo El Intransigente, el protagonista comenzó diciendo: “Elegí este personaje y esta película para volver al cine porque es una gran oportunidad. En primer lugar, una de las mejores cosas en mi corazón que he hecho y han perdurado en un sentido de satisfacción son las cosas que les gustan a los chicos como El grinch o Ace. En los mejores casos lo disfrutan los chicos, pero también los padres”.

Asimismo, Jim valoró: “Me encantan las películas familiares. Creo que es una cosa grandiosa, quiero hacer todo, pero definitivamente hay un lugar en mi corazón que se despierta cuando hay chicos disfrazándose en Halloween de los personajes que yo hice. O cuando personas de tu edad me dicen: ‘Crecí con vos’. Y eso es algo. Soy un afortunado. Considero que el universo me hizo el regalo de hacer trabajos que pareciera pueden seguir reintroduciéndome a nuevas generaciones y no lo doy por sentado. Busco que en el próximo Halloween haya disfraces de Sonic y que en 25 años haya chicos que crecieron con la película de Sonic y se acerquen a mí y me lo cuenten”.

En cuanto a su personaje, el villano de la película, el actor reconoció: “Robotnik es un perfecto ejemplo de compensación de poder e inteligencia. Debajo de toda esa maravilla e inteligencia y esa mente visionaria hay un ser sin valor en su mente. Por eso es todo compensación. Y no vemos mucho de eso, ¿no?”.

Por último, Carrey hizo un balance de su trayectoria en el rubro. “Creo que nací actor. Así es. Me cuentan historias de cuando era chico. Me di cuenta que cuando estaba sentado en mi silla alta y comenzaba a sacudirme y a hacer caras, la familia completa comenzaba a reír y entonces mi cena se enfriaba y no tenía que comer mis vegetales. Y eso fue antes de saber lo que hacía. Mi padre era un alma hermosa. Si hablabas con él, en cinco minutos sentías que era un amigo de hace 50 años. Me pongo emocional hablando de él. Era divertido, animado y yo solía mirarlo de chico cuando contaba una historia y pensaba: ‘Eso es lo que quiero ser'”, finalizó.

