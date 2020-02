“Lilo y Stitch”, el remake que faltaba

Disney anunció un live-action de la película.

Disney se renovó creando una plataforma de streaming, Disney Plus. La “Casa del Ratón” no piensa dejar que Netflix le robe todos los reflectores. Es por eso que este año, la compañía de entretenimiento nos sorprendió con increíbles adelantos. Como sabemos, adquirió Marvel Studios, por lo que presentará varias series del Universo Cinematográfico de los superhéroes en su plataforma. Pero esta no es la única gran novedad.

El estudio lanzó una serie de remakes que dejaron a sus fanáticos derrochando nostalgia. En 2019, estrenó las nuevas versiones de “El Rey León”, “Dumbo”, “Aladín” y “La Dama y el Vagabundo”. Y como no le fue para nada mal, empezó el 2020 anunciando la adaptación de un film muy esperado, “Mulán”, que será estrenado este 27 de marzo.

Lo mejor es que aún hay películas en camino. “La Cenicienta”, “La Sirenita”, “Peter Pan y Wendy”, “Bambi” y mucho más. Recientemente se filtró información asegurando que un éxito del 2002 también llegará a los cines nuevamente. Se trata de “Lilo y Stitch”. Esta película tuvo tanto éxito que tuvo una secuela, una serie, un spin off y hasta un animé.

La información fue confirmada por el medio “The Disinsider” que además aportó detalles de la producción. El film tendrá un presupuesto similar al de “La Dama y el Vagabundo”, de 60 millones de dólares. “Lilo y Stitch” se empezará a filmar en Hawaii este mismo otoño y será parte de los originales de Disney Plus. Un dato curioso es que la voz de Stitch será muy posiblemente interpretada por Chris Sanders, el mismo actor que le dio voz en 2002.

El guion del remake fue escrito por Mike Van Waes y será producido por Dan Lin y Jonathan Eirich, quienes también produjeron la nueva versión de “Aladín” y actualmente trabajan en la nueva del “Inspector Gadget” que también tendrá lugar en la plataforma. Aún están en la búsqueda de un director. Para saber más sobre las remakes de Disney, te recomendamos esta otra nota de El Aconquija.

