“Llegó la reina” Nicki Minaj estrenó single

Nicki Minaj volvió para autoproclamarse la “reina”. La artista pop estrenó su single “Yikes“. Se trata de un trap de dos minutos y medio que enloqueció a sus seguidores. Bajo el hashtag #YikesTonight, los fans de Nicki esperaron hasta las 3 a.m. del día de hoy para poder disfrutarlo. Pero parece que valió la pena.

Antes del estreno, la canción fue tendencia en Twitter. Pero no por las razones que se esperan. La rapera hizo alusión a Rosa Parks, recordada como un ícono de los derechos civiles. El problema fue que no lo hizo de la manera más acertada. En uno de sus versos dice: “All you b*tches Rosa Parks, uh-oh, get your ass up, uh.”, algo que no le gustó mucho a los usuarios. Esto se debe a que días antes se cumplía el 103° aniversario del nacimiento de Parks.

Recordemos que la artista había anunciado su retiro del rap hace unos meses. Pero nadie lo tomó muy en serio, ya que en noviembre del año pasado estrenó “Tusa” junto a Karol G, canción que se volvió todo un éxito en el verano. Luego dio una entrevista para Billboard en la que dijo que no se veía lejos de la música, para la alegría de sus seguidores. The Queen has arrived 👑

Listen to #Yikes from @NICKIMINAJ now https://t.co/ejaH8Pe1lm pic.twitter.com/IrW3Gw2ZZe— Spotify (@Spotify) February 7, 2020

“Tengo previsto aventurarme en un millón más de proyectos. De todos modos ese siempre ha sido mi objetivo: convertirme en una mujer de negocios. No pienso formar parte de una industria tan lucrativa como esta sin beneficiarme de ella, ¡todos deberíamos hacerlo!”, confesó la artista en diálogo con Billboard. Al parecer este tiempo fue suficiente para que la rapera se relajara y disfrutara de tiempo de calidad con su familia.

Por ahora sus negocios van muy bien. La cantante se reunió con Karol G para hacer el hit del verano. Esta canción, “Tusa”, le valió a Karol G una nominación a los Latin Billboard Awards, que la propusieron como “Artista Femenina del Año en la categoría “Hot Latin Songs”. Para saber más sobre los premios, te recomendamos esta nota.

