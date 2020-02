“Creemos que somos el centro del universo…” Joaquín Phoenix dio un discurso sobre la injusticia en los Oscar

Habló sobre los derechos de los animales y recordó a su hermano River Phoenix.

Ayer se celebraron los Premios Oscar 2020. La edición número 92 de la ceremonia tomó lugar en el Dolby Theater de Los Ángeles. Sin dudas, uno de los mejores momentos de la noche, fue cuando Joaquín Phoenix subió a dar su discurso luego de ganar la estatua a “Mejor Actor“. El premio ya estaba cantado para el intérprete de “Joker“. Sus palabras estuvieron lejos de lo que se espera para un discurso de este tipo, así logró emocionar a todos los presentes.

“Uno de los mejores regalos que tenemos los que estamos aquí, es la oportunidad de usar nuestra voz para los que no la tienen. Creo que cuando hablamos de desigualdad de género, de racismo, de los derechos LGBT o de los derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Hablamos de la lucha contra la creencia de que una nación, un grupo, una raza, un género o una especie tiene el derecho de dominar, controlar, usar y explotar a otro con impunidad”.

“Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural y muchos de nosotros somos culpables de tener una visión egocéntrica del mundo, creemos que somos el centro del universo. Nos metemos en la naturaleza y la saqueamos por sus recursos. Nos creemos en el derecho de inseminar artificialmente a una vaca y cuando da a luz, le robamos a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Y después, tomamos su leche, destinada a su ternero y la ponemos en nuestro café y en nuestros cereales”. joaquin phoenix junto a su mamá esperando a que le graben su nombre en el premio, mi corazón no da más de amor y orgullo por él, su madre debe sentirse igual. #Oscars pic.twitter.com/d0yDDzK43y— academy award winner joaquin phoenix (@Novxselic_) February 10, 2020

“Y creo que tememos la idea del cambio personal porque creemos que tenemos que sacrificar algo, renunciar a algo, pero los seres humanos, en nuestra mejor faceta, somos tan inventivos, creativos e ingeniosos… Creo que cuando usamos el amor y la compasión como nuestros principales valores podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres vivos y el medio ambiente”.

“He sido un sinvergüenza toda mi vida. He sido egoísta, a veces he sido cruel, ha sido difícil trabajar conmigo. Y estoy tan agradecido de que muchos de ustedes en esta habitación me hayan dado una segunda oportunidad… Creo que ahí es cuando damos lo mejor de nosotros, cuando nos apoyamos mutuamente, no cuando nos cancelamos el uno al otro por nuestros errores pasados, sino cuando nos ayudamos el uno al otro a crecer, cuando nos educamos el uno al otro, cuando nos guiamos mutuamente hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”. Joaquin Phoenix gana el Oscar a mejor actor y aprovecha para hablar sobre la opresión a las minorías, el racismo, la homofobia, los problemas sexistas, ambientales y maltrato animal que ignora la sociedad y que están muy presentes hoy en día. Un grande. #oscars pic.twitter.com/qBJiblxHRy— Afri-kada (@srtaleilex) February 10, 2020

Luego, recordó a su hermano, River Phoenix, también actor, que falleció a la edad de 23 años a causa de una sobredosis. Joaquín tenía 19 años cuando esto pasó. “Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió una canción, decía: ‘Corre al rescate con amor y la paz te seguirá’.” Así terminó su discurso y se ganó la ovación del público.

