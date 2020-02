“Todas las mujeres somos superheroínas” Gal Gadot, Brie Larson, Sigourney Weaver y un fuerte mensaje en los Oscar 2020

Momentazo de los Oscar 2020.

Ayer se celebró la edición número 92 de los Premios Oscar. Para presentar el premio a “Mejor Música Original” se reunieron tres heroínas de la pantalla grande: Gal Gadot, Sigourney Weaver y Brie Larson. Las tres mujeres dieron un discurso feminista que no pudo pasar desapercibido. Así fue cómo anunciaron el reconocimiento.

“Es un honor estar al lado de mi compañera superheroína, Gal, y la mujer que pavimentó el camino para nosotras, Sigourney Weaver”, empezó diciendo Brie Larson. A pesar de que las heroínas han sido enfrentadas por Internet (ella es la Capitana Marvel y Gal, la Mujer Maravilla de DC), no hay ningún tipo de conflicto entre ambas. “Estamos tan agradecidas y es un honor tan grande estar acá con vos”, le dijo Gal a Sigourney.

Sigourney Weaver es conocida por sus personajes fuertes. Se hizo fama mundial por interpretar a la teniente Ripley en la saga de Alien, película que le valió una nominación al Oscar por “Mejor Actriz”, siendo una de las pocas mujeres en conseguir una nominación por una película de terror. “Las tres hacemos una combinación poderosa y, de hecho, hace un momento en el detrás de cámara, decidimos que después del show vamos a iniciar un ‘club de pelea’ y si alguno quiere ir…”, dijo Sigourney llamando la atención de los invitados. #Oscars #OscarsTNT #Oscar2020 #SigourneyWeaver

Sigourney Weaver es y será la maravillosa teniente Ripley, para mi la primera heroína del cine.

“Todos los hombres están invitados, pero no se permiten shorts”, continuó Gadot. “Perdón, así es Hollywood, muchachos”, agregó Larson. “El ganador va a ganar abastecimiento de desodorante, tequila y sushi de por vida”. Gal le contestó: “Y el perdedor, obtendrá preguntas de periodistas sobre qué se siente ser una mujer en Hollywood”. Con esta frase el público entendió por dónde iban las actrices.”Sí, no quieren perder”, dijo Sigourney.

Luego pasaron a presentar una gran novedad en los premios: “Por otro lado, también queremos pararnos aquí juntas y decir que todas las mujeres somos superheroínas. Y esta noche, especialmente, queremos celebrar que es la primera vez en los 92 años de historia de los Premios de la Academia que una conductora femenina estará guiando la orquesta para esta performance. Así que aquí está la maestra Eimear Noone para conducir los nominados a ‘Mejor Música Original’ de este año”. Brie Larson, Sigourney Weaver and Gal Gadot on stage at the 92nd #Oscars on February 9, 2020 pic.twitter.com/35eILq3RmE— Brie Larson Archives (@brielarsoncom) February 10, 2020

Noone dirigió magistralmente a la orquesta que interpretó la música de Star Wars, 1917, Joker, Historia de un matrimonio y Mujercitas. Pero lo que siguió fue todavía mejor. El premio a “Mejor Música Original” se lo llevó una mujer, Hildur Gođnadóttir. La compositora de Joker agradeció el reconocimiento diciendo: “A las chicas, a las mujeres, a las madres, a las hijas que escuchan la música burbujeando dentro suyo. Por favor, hablen alto, necesitamos escuchar sus voces”.

