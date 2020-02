Marilyn Monroe tendrá una serie de TV

Recorrerá sus últimos años de vida.

Norma Jean Baker, o como todos la conocemos, Marilyn Monroe, es un ícono de la cultura pop. La actriz se hizo famosa por sus películas en Hollywood, que grabó de 1940 a 1960. Murió cuando tenía apenas 36 años y su partida dejó muchas dudas. The Hollywood Reporter anunció que su historia será llevada a la pantalla chica.

Con el film “Con faldas y a lo loco” de 1959, Marilyn llegó al punto más alto de su carrera como actriz. La película obtuvo varias nominaciones a los Oscar y ella ganó un Globo de Oro por interpretar a “Sugar Kane”. Sin embargo su vida privada se desmoronaba mientras rodaba. Tenía problemas de salud, abusaba del alcohol y los fármacos.

Monroe murió de una sobredosis en 1962. La causa fue enmarcada como un probable suicidio, y a falta de pruebas muchos pensaron que había sido asesinada. La actriz fue encontrada inconsciente en su departamento en California. Este momento tan impactante para la historia del cine sigue siendo un misterio. Algunos la vincularon con la mafia y otros dijeron que había sido asesinada por la familia Kennedy.

101 Studios y Seven Sea Films anunciaron que se unirán para escribir una serie de televisión que relatará los últimos años de la artista. Estará basada en el libro “Marilyn Monroe: Los últimos años” de Keith Badman, que abarca tanto la adicción a las drogas de la actriz como las conspiraciones alrededor de su muerte.

Aún no se conoce el título de la producción, tampoco su fecha de lanzamiento. Dan Sefton de Seven Sea Films adelantó: “Mucha gente cree que sabe la verdad sobre los últimos meses de Marilyn Monroe pero es una historia trágica y complicada; una que queremos retratar con compasion y sensibilidad […] No podemos esperar a traer a Marilyn a la vida.”

