Camila Cabello se convierte en una estrella de cine

La cantante estrenó su nuevo videoclip, "My Oh My".

Camila Cabello estrenó el videoclip de su canción “My Oh My” y ya es tendencia en YouTube. El clip es parte de su nuevo trabajo discográfico, “Romance“. En el video, Camila se anima a contar una historia cinematográfica en la que representa a una actriz que se rebela, cansada de los estereotipos. Y todo en blanco y negro.

Su último disco “Romance“, estrenado el 6 de diciembre de 2019, sigue despertando suspiros en sus fanáticos. Además de “My Oh My”, el álbum incluye “Señorita”, la canción que interpretó junto a su amor, Shawn Mendes. El track fue un éxito y ellos hacen una pareja perfecta. Por otro lado, en este nuevo video se une a otro colaborador.

Se trata del rapero, DaBaby, que interpreta a un director de cine en el clip. A Camila le encanta jugar con historias en sus videos musicales y la actuación se le da muy bien. Así lo demostró en “Havana” y “Señorita”. Esto llamó la atención de un importante estudio de animación y películas para niños. Estamos hablando de Walt Disney Pictures. WATCH AN UP AND COMING FILM MOGUL AND A STRUGGLING ACTRESS FIND EACH OTHER IN THIS THROWBACK ADVENTURE!!!!!!!!! finally! #MyOhMyVideo coming today at 3pm ET tune in 🎥https://t.co/c1KLAIGETe pic.twitter.com/9ykZnwKk9S— camila (@Camila_Cabello) February 12, 2020

Como informamos en una nota anterior, la artista incursionará en la pantalla grande en la piel de una de las princesas más famosas de Disney, “Cenicienta“. El estudio está preparando un nuevo live-action de la princesa, que será estrenado en febrero del próximo año. Camila ya se encuentra en Londres trabajando en el rodaje.

Además de ser la protagonista, la cantante, y ahora actriz, hará la música original de la película. También se dieron a conocer algunos de los nombres que la acompañarán en este proyecto. Entre ellos está James Corden, el conductor del famoso Carpool Karaoke en el que demostró sus habilidades para el canto. El presentador también será parte de la producción.

Share this: Twitter

Facebook