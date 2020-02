La noticia que tranquiliza a los fans de “Stranger Things”

Al parecer, hay "Stranger Things" para rato.

Noah Schnapp es Will Byers en “Stranger Things“. El joven actor dio una noticia que es digna de celebración por parte de la audiencia de la serie. Se rumoreaba que la producción de Netflix terminaría con su cuarta temporada, pero según el actor, no será así. El show de los hermanos Duffer continuaría por al menos dos temporadas más.

Según El Intransigente, los comentarios de la joven promesa están en sintonía con los informes anteriores. “No sé si puedo decir, pero por lo que pienso… porque realmente no me han dicho nada“, dijo. “Tampoco sé qué es lo que no puedo decir”, adelantó cuidadoso para terminar agregando: “Estoy seguro de que habrá otra después de esa. No puedo imaginar que este sea el último… Siento que sabríamos si esto fuera. ¡No quiero que termine!”.

El especialista, Charles Murphy, habría adelantado a comienzos de mes que la producción tendría planes sólidos quinta temporada. Según lo indicado en su sitio Murphy´s Multiverse, la confirmación viene a través de la descripción de un nuevo personaje clave que se unirá a la serie, en la próxima entrega que comenzará su rodaje en breve.

En ella se introduciría un nuevo jugador regular de la serie llamado “Ashe“. El estudio estaría buscando un joven americano entre sus 20, de cualquier etnia, para interpretar el papel que viene con un contrato de 2 temporadas, lo que significa que el arco del personaje, descrito como parte integral, no se resolverá hasta la quinta temporada. Esto también estaría en sintonía con otro reporte.

¿Qué se sabe del final de “Stranger Things”?

El medio We Got This Covered recientemente notificó que fuentes cercanas habían advertido que la trama se extendería a través de una entrada adicional. En ese sentido, la segunda parte, podría ser comercializada como la temporada 5, pero esencialmente se trataría de la segunda mitad de la 4 ya que continuará la misma historia. Netflix probablemente quiere aprovechar al máximo el espectáculo antes de que termine, estirando el clímax lo más posible. Para más información sobre el show te recomendamos este otro artículo.

