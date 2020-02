Se filtra un video íntimo de Conor McGregor

El video que complica al peleador de la UFC.

Conor McGregor, el luchador de la UFC, se vio comprometido por un video que se viralizó en las últimas horas, en el que al parecer está engañando a su esposa. En el clip, la supuesta amante es quien maneja la cámara y se muestra cantando y bailando junto a la cama donde duerme un hombre que sería el peleador.

Este video fue una decepción para sus fanáticos ya que el peleador está en pareja hace mucho tiempo. En el video la chica que lo acompaña se muestra muy desinteresada cantando una canción de rap y grabando al hombre que no se entera que está siendo filmado. ¿Qué dirá su familia?

El irlandés está casado con Dee Devlin hace más de una década. Son padres de dos hijos, Conor Jack y Croia. El deportista le agradeció varias veces a Dee el haberlo acompañado. Incluso fue con ella con quien festejó su última gran victoria. El mes pasado, McGregor venció a Donald “Cowboy” Cerrone en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La victoria fue por knockout, y el luchador la festejó a lo grande. Pasó la noche en un resort junto a cientos de fanáticos y su esposa. Y la fiesta se debía a que este era el primer triunfo del peleador luego de su regreso a la UFC. Había estado ausente desde el 2018. “Grabé mi nombre en los libros de historia una vez más”, dijo para la prensa.

Volviendo al video, aún no se confirma que el hombre en la cama sea él, pero el parecido no se puede negar. Conor McGregor todavía no ha hecho ningún tipo de declaración sobre el evento, tampoco su familia. Pero sus fanáticos ya están opinando en las redes, criticándolo duramente por esta supuesta infidelidad.

