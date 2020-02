Video: Keanu Reeves parece John Wick en “Matrix 4”

Se difunde nuevo video del detrás de escena del film de Lana Wachowski.

La ciudad de San Francisco está atenta al rodaje de la nueva película de Keanu Reeves. “Matrix 4” empezó su filmación hace unos días y ya circulan videos del detrás de escena. El primero mostró a los protagonistas saltando de un edificio, mientras que este segundo vistazo nos deja ver a Neo y a Trinity rodando un vehículo, mucho más cerca.

Como dijo El Intransigente, en la más reciente actualización se reveló un nuevo aspecto del actor interpretando a su icónico rol junto a la Trinity de Carrie Ann Moss. En este nuevo vistazo de la dupla en acción, se los puede apreciar en lo que parece ser un truco épico en motocicleta. Curiosamente, Reeves luce mucho más similar a su papel de John Wick, que al de Neo. Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM— marcos vedovetto (@vedoveto37) February 16, 2020

El aspecto de Keanu Reeves

En el reciente video el aspecto del actor es bastante distinto al que lucía en las primeras entregas. Reeves pasó de su corto pelo negro azabache y el aspecto limpio, a sus actuales mechones por los hombros. Han pasado 17 años desde la última vez que los fans vieron a Neo en “The Matrix: Revolutions” y están ansiosos por ver qué clase de viaje salvaje les espera en el próximo capítulo.

Cuando la película fue anunciada por primera vez, Lana Wachowski reveló que estaba encantada de volver a la propiedad. “Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora. Estoy muy contenta de tener estos personajes de vuelta en mi vida y agradecida por otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos“, dijo la creadora.

El presidente de Warner Brothers, Toby Emmerich, añadió en la presentación: “No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en la Matrix con Lana. Es es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo del universo Matrix“.

Share this: Twitter

Facebook