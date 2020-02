“Amazing Stories”, el reboot de la serie de Steven Spielberg, estrenó su primer tráiler

Llega en marzo de este año a AppleTV.

La plataforma de streaming, Apple TV, lanzó el primer tráiler de “Amazing Stories“. Es un reboot de la serie creada por Steven Spielberg en los 80. El cineasta también está presente. Es uno de los productores. Se habla de esta producción desde 2015 pero recién en 2017, el director anunció que tenía intenciones de unirse al proyecto.

La serie original estuvo en televisión de 1985 a 1987. Obtuvo su nombre de una película de ciencia ficción de 1926. Luego de estar dos años en pantalla su contrato en la NBC no fue renovado, ya que no tuvo mucho éxito en cuanto a nivel de audiencia. Se caracterizaba por sus relatos sobrenaturales y de fantasía con toques de terror.

La nueva versión de “Amazing Stories” cuenta cinco historias contadas por cinco directores diferentes. Ellos son Chris Long (“The Mentalist”, “Supernatural” ), Mark Mylod (“Game of Thrones”), Michael Dinner (“Chicago Hope”) , Susanna Fogel (“The Spy Who Dumped Me”) y Sylvain White (“Slender Man”) . El primer episodio estará a cargo de Mylod y se llamará “The Rift“.

El elenco estará integrado por Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander, Edward Burns, Austin Stowell, Kerry Bishe y el difunto Robert Forster. El actor falleció antes de ver estrenado su último largometraje, “El Camino”. Luchaba contra un cáncer cerebral. Apareció en uno de los episodios de esta serie, titulado “Dynoman and the Volt” por lo que la producción le rendirá homenaje con él.

La serie de fantasía tiene fecha de estreno para el próximo 6 de marzo. En esta primera temporada se podrán ver cinco episodios y se sumarán cinco más en la próxima tanda. Según AppleTV, va a “transportar a la audiencia a un mundo de maravillas a través del lente de los creadores más imaginativos de la actualidad”. ¿Le irá mejor que a la versión de los 80?

