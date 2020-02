Noah Schnapp habló de la sexualidad de su personaje en “Stranger Things”

El actor interpreta a Will Byers.

Mientras crece la especulación sobre la cuarta temporada de “Stranger Things“, uno de sus protagonistas adelantó algo de información. Noah Schnapp quien da vida a Will Byers dio una entrevista para “The Hollywood Reporter”, en la que dio detalles del rodaje y un aspecto muy importante de su personaje.

Como dijo El Intransigente, el actor sugirió que todo va bien tras bastidores y que “no puede esperar a ver” lo que los hermanos Duffer preparan para la serie. “Espero tanto esto“, dijo sobre el rodaje de la nueva temporada. “Es mi cosa favorita en el mundo, y me encanta trabajar con esta gente. Es como una familia”.

Refiriéndose a la historia en particular, el actor agregó: “Leí los primeros cuatro guiones y son increíbles. No puedo esperar a ver a dónde van con el resto de la temporada”. Mientras tanto, Schnapp también se tomó un tiempo para discutir la sexualidad de su personaje, después de que Mike le dijera a Will en la temporada 3: “No es mi culpa que no te gusten las chicas…”, frase que dio lugar a múltiples teorías en línea.

La sexualidad de Will Byers según Noah Schnapp

En la entrevista, el actor expresó que Will no está listo para crecer aún después de sus horribles experiencias en la temporada 1 y 2. “No hay nada grabado en piedra“, señaló Schnapp. “Algunas personas lo perciben como que Will podría ser gay, asexual o lo que sea. Pero yo lo veo, como que estuvo atrapado en el Upside Down, por tanto tiempo que todos sus amigos comenzaron a crecer, mientras él estaba en este otro mundo”.

La joven estrella continuó: “Cuando regresó, todos eran adultos, y él todavía era un niño pequeño que quería hacer cosas de niños pequeños como jugar “Dungeons & Dragons”. No estaba listo para enfrentar esta madurez y entrar en relaciones. Así que, creo que eso es lo que Will está pasando ahora mismo”. Para conocer más sobre las teorías en línea, te recordamos esta otra nota anterior de El Intransigente.

