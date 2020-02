“El Eternauta” llega a la pantalla de Netflix

¿Quién será Juan Salvo?

“El Eternauta” es un clásico de la historieta argentina. La serie de ciencia ficción fue escrita por Héctor Germán Oesterheld y graficada por Francisco Solano López en 1957. Su trama se centraba en una invasión alienígena y cómo la ciudad de Buenos Aires resistía a ella, todo contado por su protagonista, Juan Salvo o el Eternauta.

El día de ayer, Jorge Rial informó que Netflix está interesado en la historieta. “Me dicen que hoy están llegando los capos de @NetflixLAT para cerrar formalmente el contrato para llevar a su pantalla “El Eternauta”. Sería una inversión de 15 millones de dólares. La primera gran producción nacional para esa plataforma. Una muy buena noticia”, escribió el periodista.

Esta noticia fue una bomba en las redes sociales. Los lectores del cómic argentino ya están pensando en un actor que protagonice la historia. Esto pesar de que la plataforma de streaming aún no ha anunciado oficialmente la noticia y tampoco se conoce si se tratará de una serie o una película. Varios directores han querido llevar esta historia a la pantalla grande pero ninguno lo ha logrado.

Adolfo Aristarain, Pino Solanas, Lucrecia Martel y Damián Szifrón son algunos de los cineastas que soñaron con hacer una versión de esta historia. Hasta ahora solo se ha llegado a hacer cortometrajes sobre el cómic. Otra de las dudas alrededor de esta noticia, es si será hecha por actores argentinos o internacionales.

Desde el país, el público aportó varios nombres para interpretar a Juan Salvo. Entre ellos Rodrigo de la Serna, que ya trabajó anteriormente con Netflix en “La Casa de Papel“; Juan Minujín, lo vimos en “Los Dos Papas” en la plataforma; Ricardo Darín o Leonardo Sbaraglia, entre muchos más. Esto dicen las redes. Acá nadie dijo que el reparto ideal para El Eternauta sería con @fededelia1 como Juan Salvo, Peretti como El Mano, @alefioreale como Favalli, Seefeld como Alberto Franco. Jorge D'elia como Aaron Polsky. @AsocSimuladores— Daniel Maidana (@DANIEL_MAIDANA) February 19, 2020 Muero de alegría con una serie de El Eternauta así como también me muero de miedo. Pero mejor hacerla que no hacerla.

Es obvio que Sbaraglia debería ser Juan Salvo, no ? Pongan a @SebaDeCaro como Favalli y me hago la remera @NetflixLAT

Yo puedo hacer de Pablo, dejo la vida— Pablo Monti (@PabloMonti1) February 18, 2020 ¿A qué actor ponemos a hacer de El Eternauta Juan Salvo?

Yo voto a Rodrigo de la Serna. pic.twitter.com/64F8AIlgi6— CapitánPostOrtus (@postortus) February 18, 2020

