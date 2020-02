Sam Neill vuelve a “Jurassic Park”, esta vez preparado

El actor estará en la tercera entrega de "Jurassic World".

Sam Neill volverá a ser el Doctor Grant en el mundo de Jurassic Park. Colin Trevorrow llevará a la pantalla la tercera entrega de “Jurassic World” y pensó que lo mejor para terminar la franquicia era reunir al elenco viejo con el nuevo. El film será estrenado el 11 de junio de 2021 y ya empezó a producirse.

Según El Intransigente, el veterano de la franquicia, Sam Neill, publicó una foto de su época en “Jurassic Park III” . En ella se lo puede ver con un aspecto un poco maltrecho, con Neill diciendo que tuvo un “día duro en la oficina” en el año 2000. También advierte a sus futuros colegas de todo lo que necesitarán para lo que se viene. Curitas, protector solar y un sombrero para el sol. Tough day at the office c.2000. #JP3 Back soon with @prattprattpratt @BryceDHoward @LauraDern #JeffGoldblum Note to self- this time pack iodine, bandages, spare hat, sunscreen etc @JurassicWorld pic.twitter.com/NJB8Dmut5N— Sam Neill (@TwoPaddocks) February 20, 2020

Sam Neill y los esperados regresos en “Jurassic World 3”

Los veteranos Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum repetirán a sus icónicos roles como los especialistas Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, respectivamente. Esta se tratará de la primera vez que los 3 actores vuelven a reunirse en un filme de la franquicia, desde su debut en 1993 con “Jurassic Park“. Neill y Goldblum han reaparecido en otras oportunidades, pero nunca juntos.

Por el momento, no se ha develado que relevancia tendrán sus personajes, pero tratándose de la conclusión de esta última trilogía, podría tratarse de la oportunidad perfecta para homenajear a todos los componentes clásicos de la franquicia de los dinosaurios. Las estrellas compartirán pantalla junto a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, protagonistas del reinicio de la franquicia.

En una entrevista ante Empire, el director a cargo explicó cómo encontraron narrativamente una manera de que las estrellas hicieran una incursión apropiada en la nueva película. “La siguiente película permite que los personajes icónicos formen parte de la historia de una manera orgánica. Emily Carmichael y yo lo llamamos Parque Jurásico VI porque lo es“. “Jurassic World 3” tiene su estreno previsto para junio de 2021.

Share this: Twitter

Facebook