Marzo para “maratonear” en Netflix

Así será marzo en la plataforma.

Este marzo, Netflix estrenará varias nuevas temporadas de sus series para maratonear. Entre ellas “Kingdom“, “The Protector“, “Brookylin Nine-Nine“, “On My Blood” y “Ozark”. No podemos olvidar la esperadísima tercera temporada de “Élite” que estará disponible a partir del día 13. Además se estrenarán series originales de la plataforma, como “Los asesinatos de Valhala” y “Carta al Rey“.

En cuanto a películas, llega la segunda tanda de films del Studio Ghibli. “El viaje de Chihiro“, “La princesa Mononoke“, “El cuento de la princesa Kaguya“, “Arrietty y el mundo de los diminutos“, “Nausicaá del valle del viento“, “Mis vecinos los Yamada” y “El regreso del gato” llegarán el primero de marzo a la plataforma de streaming.

Por otro lado, este marzo Netflix añadirá películas que nunca pasan de moda, como “Atrápame si puedes“, “Godzilla” de 1998, “Desde mi cielo“, “La cruda verdad” y “El Señor de los Anillos: Las dos torres“. También la primera y segunda parte de “Los juegos del hambre: Sinsajo“, aunque las dos primeras no estén disponibles.

No se quedan atrás las originales de la plataforma. Llega el policial, "El silencio de la ciudad blanca"; "Hogar" un thriller español con Mario Casas y Javier Gutiérrez; y "Chicas Perdidas" dirigida por la ganadora del Oscar, Liz Garbus, y basada en una historia real de la desesperada búsqueda de una madre; entre otras.

Este marzo llega la tercera de “Élite” a Netflix

A mediados de mes llega la tercera temporada de “Élite” con ocho capítulos nuevos. El drama se intensifica en “Las Encinas”, que además recibirá a nuevos alumnos: Sergio Momo (trabajó en “El vecino” en la plataforma), que será Yeray, y Leïti Sène (conocido por la serie televisiva catalana”Benvinguts a la familia”), que se pondrá en la piel de Malick.

