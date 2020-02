Meghan y Harry pelean por seguir siendo “Sussex Royal”

La pareja quiere conservar su marca a toda costa.

El 31 de marzo, Meghan Markle y el príncipe Harry dejarán de ser los duques de Sussex. Pero la reina Isabel II puso una nueva piedra en su camino. Meghan y Harry no podrán seguir utilizando su marca “Sussex Royal“, ya que dejarán sus funciones como miembros de la familia real. Esto será un gran problema para ellos ya que esperaban sostenerse económicamente bajo ese nombre. Es por eso que tienen una jugada contra el reino.

Según dijo El Intransigente, el matrimonio emitió un comunicado sobre las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del duque de York. ¿La razón? Pues bien, las hermanas tienen un rango bajo dentro de la realeza pese a que no cumplen con los compromisos directos con la reina. Precisamente, esto es lo que pretenden Meghan y Harry: conservar sus títulos monárquicos.

Dicho comunicado expresó lo siguiente: “Si bien existe un precedente para que otros miembros titulados de la familia real busquen empleo fuera de la institución, para los duques de Sussex se ha establecido un período de revisión de 12 meses. Según el acuerdo, entienden que están obligados a retirarse de sus deberes en representación de Su Majestad”.

Sin embargo, el problema es más grave de lo que parece. Resulta que Meghan Markle y el príncipe Harry invirtieron miles de libras en su página web y en las redes sociales; ambas con el nombre “Sussex Royal”. ¿El propósito? Convertirse en una poderosa marca comercial para distribuir libros, productos y artículos. No obstante, esto no será posible tras la decisión de la reina Isabel.

Cabe destacar que en junio del año 2019 los duques patentaron dos nombres: “Sussex Royal” y la fundación “Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex”. Sin embargo, sus asesores cometieron un error de principiantes. Tomaron la decisión de tener la explotación comercial en seis categorías distintas que abarcaban 100 productos, desde calcetines a bolígrafos hasta derechos editoriales e impresos. Además, pasaron por alto los mercados potenciales como Europa y los Estados Unidos, principalmente.

