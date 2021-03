Colegios privados de Catamarca: No perdonan la cuota pero no suben la tarea virtual

Padres de diferentes colegios privados de Catamarca se comunicaron con El Aconquija, el diario de confianza de los catamarqueños, para plantear su molestia o preocupación porque esta instituciones son caras y no perdonan la demora en el pago mensual pero aún no se adaptaron a la modalidad virtual para que los chicos tengan su tarea en tiempo y forma. Buenos y rápidos para cobrar pero lento y deficiente el servicio.



“Los papás de niños que asisten a un colegio Privado (situado en la zona alta de la Ciudad) venimos renegando desde el primer día del inició de clases. Sabemos y entendemos la situación que vivimos el año pasado y que de la noche a la mañana tantos docentes como padres tuvimos que aprender a hacer el uso de herramientas como el Google Classrom o Google Meet para que nuestros hijos pudieran participar de las clases”, comienzan diciendo los padres de colegios privados de Catamarca en un comunicado elevado a este diario.



“Pero llegado a este año, pensamos que la realidad sería distinta y los docentes ya se habían adaptado a la situación para saber manejar las distintas plataformas del dictado de clase, que además fue una exigencia para los padres. Hoy ya hace un mes casi de cumplido el primer mes de clases, nos damos con la realidad de que estamos como el año pasado o quizás peor, porque los docentes no respetan nada en relación con subir las actividades al Classrom y ni hablar de los Meet que ellos mismos nos pasaron los días que los chicos iban a tener sus clases virtuales y no las tuvieron, haciendo que uno como padre esté al pendiente del link para su clase virtual y no llega, más que una disculpa quizás a las horas o al día siguiente”, afirman.



“La bronca sobre todo lo que tenemos más allá de todas esta falencia, es que ellos nos exigen como padres que estemos al día con las actividades y ni hablar del acompañamiento que tanto hablan como colegio, lo sentimos cuando nos llaman para decir que no se pudo debitar la cuota a la hora que no puede ser cobrada”, expresan los padres molestos con la educación privada de Catamarca que al parecer nadie controla.

“Sabemos que muchos dirán que eso nos pasa por enviarlos a un colegio privado, y lo reconocemos, pero también si llegamos hasta acá es porque muchas veces ya desde el año pasado quisimos llegar a un dialogo que nunca se dio, o si se dio fue a través de una nota que no sabemos que hacen con ella, porque esto sigue igual”, afirman los padres añadiendo: “Pasó un año y nada cambió, estamos como la primera vez y no olvidemos que para pagar y cobrarnos ellos están al día, pero para que le digan a los docentes que cumplan en subir las actividades y dictado por Meet, ellos, por lo visto, no están”. Cabe aclarar que este mismo reclamo se registra en diferentes colegios privados de Catamarca.