Fray Mamerto Esquiú: lo que faltaba, Director vende barbijos para docentes y alumnos

Esta pandemia no deja de sorprendernos. En la Escuela Misión Monotécnica Nº 71 de Fray Mamerto Esquiú el director Jorge Castillo ofrece vía WhatsApp barbijos para alumnos y docentes a tan solo $100. Dice que es parte del uniforme, pero si multiplicamos por la cantidad de alumnos y trabajadores de la educación resulta un negoción. Por lo pronto la comunidad educativa debe saber que lo puede adquirir “en lo de Oscar”.

“Buenas tardes, los barbijos que también tiene que ver con la identificación de nuestra institución ante la comunidad, además de ayudarnos a cuidar la salud, también están disponibles en el costo de pesos 100, que ya lo habíamos adelantado, para docentes y alumnos que lo quisieran adquirir, deben de comunicarse con Oscar (Barrera)”, dice el WhatsApp enviado por el Director Jorge Castillo y al que accedió El Aconquija.

“Los docentes deben avisarles a sus alumnos de quién pueda estar en condiciones de usarlo, y los instructores a la vez comuníquense con Oscar Barrera, él es el responsable de la distribución en este caso mediante la venta de los barbijos. Ya están disponibles para que pudiera administrarse a obtenerlo el que lo desee”, manifiesta Castillo como si fuera un vendedor sumamente interesado o mediando para que los barbijos se vendan en la comunidad educativa de Fray Mamerto Esquiú.

En el audio se nota cierto titubeo durante la venta pues el director hace de intermediario en un aspecto delicado donde hay dinero de por medio. El deseo de lograr la “identificación” institucional ante la comunidad detrás de la pandemia, en este caso usando el mismo barbijo con logo de la escuela, tiene un costo extra que recae en la espalda de los padres. Una invitación que no es tal o que no termina de ser una mera invitación.

Con que sea barbijo bastaría y sobra, más allá de que no tenga identificación alguna. Es más, debería insistirse en la calidad del material, antes que en el logo de cualquier institución. Nos perdemos en los detalles. Falta agua o se nos caen los techos, pero estamos preocupados en la fachada. No hay insumos para cuidar en términos sanitarios a los docentes y alumnos, no hay suficiente personal de limpieza pero las autoridades se preocupan por la imagen.

Como si fuera poco, el director Castillo es un dirigente peronista que integra una organización que se llama “La 10 de Julio”. Cada tanto publica posteos en su cuenta de Facebook reunido con otros compañeros en donde comenta que se encuentra coordinando acciones de trabajo en el marco de esta agrupación justicialista. Para salir de lo superficial, se debería tener mucho cuidado en que la política no se coma a la institución educativa y además ser muy transparente (con barbijo y otros) para que no queden dudas ante la comunidad toda.