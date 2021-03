OSEP Catamarca: Norberto Bazán con policía en la puerta de su oficina

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) tiene más novedades para sus afiliados. Policía y cámaras con sonido. El director Norberto Bazán puso un policía en la puerta de su oficina para evitar que enfermos o familiares de pacientes de la OSEP lleguen hasta él. Además, alteró al personal porque decidió instalar nuevas cámaras en la Casa Central, esta vez con sonido, para ver y escuchar al mejor estilo Gran Hermano, pero en realidad es para vigilar, perseguir y sancionar.

Hay un efectivo policial custodiando la puerta del director de la OSEP Catamarca en el segundo piso de la Casa Central. La orden es no dejar llegar a nadie que quiera hablar con el funcionario. De manera que cuando se presenta el afiliado exigiendo ver a Bazán para plantearle su problema o la urgencia que lo mueve tener que requerirlo personalmente, la policía le pide que se retire y que espere abajo. Lo buscan porque no pueden esperar o porque la burocracia virtual también harta.

Por otro lado, Bazán hizo poner más cámaras que ponen intranquilos a los empleados de la OSEP Catamarca. El problema es que el control absoluto u obsesivo de Bazán sobre el personal no mejora la atención al afiliado ni tampoco agiliza los trámites relacionados con problemas de salud, menos aún tienen relación con los reiterados reclamos por la negativa del Director de no derivar pacientes a otras provincias donde hace años se tratan.

A Bazán no se lo encuentra, o mejor dicho, no se deja encontrar. Lo que dificulta la relación con los afiliados que tratan con personas que dan la cara pero que solamente siguen directivas pero que no pueden ayudar al paciente a concluir sus trámites pues se tomarían atribuciones que no corresponden, sin importar o más allá de la gravedad del problema de salud. Conclusión, el personal hace lo que puede y al Director le resulta más fácil esconderse.

Cada mañana se viven situaciones de tensión debido a que los afiliados no pueden ir y volver sin respuestas. No solucionan con la vía online habilitada ni con el software millonario que compraron. Son casos particulares que necesitan el odio y la atención del funcionario. Pero Bazán se cerró, peor aún, se encerró. El Director tiene que ahorrar, descongestionar, atender los números macro de la obra social estatal antes que la salud de uno o dos afiliados que se quejan solo porque tiene miedo de morir. Son los “sacrificios individuales” del peronismo gobernante.