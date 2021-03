Manifestantes de Andalgalá denunciaron graves agresiones de proveedores de Agua Rica y de la policía de Catamarca

Las protestas antimineras contra el proyecto de Agua Rica se multiplican. Además, luego de las masivas movilizaciones en Chubut y en Mendoza, el conflicto recrudeció y empezó a generar incidentes entre los vecinos. Según los miembros de la Asamble El Algarrobo fueron atacados por “un vehículo particular Fiat Duna color gris patente AOP 025, manejado por una persona que en reiteradas oportunidades pasó pateando carteles e insultando a los vecinos; quien además no respeta nunca el pedido de bajar la velocidad poniendo en riesgo la integridad de quienes sostenemos el bloqueo y de todos los vecinos”.

“Se le acerca el folleto, y es en ese momento cuando expresa que él es proveedor de Minera Agua Rica, y necesitaba dejar dinero en el proyecto avícola que es subvencionado por la empresa minera, según sus propias palabras. Este vecino iba vestido con una camisa con el logo de Yamana Gold, que orgullosamente nos señaló de manera provocadora. Se le comunicó que se está bloqueando a proveedores, trabajadores y a la empresa minera”, relataron los manifestantes en un comunicado.

“Un compañero -continúa el relato- le preguntó si estaba al tanto de que la empresa estaba trabajando de forma ilegal, y que el transito que realizaba por ese camino no está permitido por el Ministerio de Minería de la Provincia desde el año 2009, y que eso lo convertía en cómplice de una actividad que está destruyendo nuestros cerros y fuentes de agua potable, a lo que respondió que él pasaría igualmente porque iba apurado y si era necesario los atropellaría”.

“Puso primera, acelera a toda velocidad rompiendo el cono de seguridad que indicaba que la velocidad debía ser reducida, y salió raudamente embistiendo al grupo, en especial a dos compañerxs, arrastrando a uno de ellos 30 metros y dejando muy golpeada a la otra compañera. El compañero pasó por encima del capot, y como consecuencia de esta acción se rompe el parabrisas. Acto seguido, el chófer del auto, se baja de forma muy agresiva a querer golpear al compañero que había embestido, provocándolo de forma verbal instándolo a iniciar una pelea”, señalaron los manifestantes en un comunicado.

“Inmediatamente llegó un patrullero, que en lugar de ofrecer ayuda a los compañeros embestidos, o pedir una ambulancia, cumpliendo su trabajo de buscar asistencia médica para las personas heridas, pidieron otro móvil de refuerzo, que llegó rápidamente. Los oficiales policiales minimizaron la agresión, y nos dijeron que en realidad nosotros infringíamos el derecho al libre tránsito, desconociendo nuestro derecho a la protesta social. Es decir, el personal policial, lejos de asistir a las personas embestidas, se avocó a amedrentar y amenazar a quienes sostenemos el bloqueo informativo, intentando generar miedo a los vecinos, frente a posibles represalias de las autoridades”, agregaron.

La otra campana

Mientras que la versión del denunciado es bastante diferente a la de los manifestantes. “Yo me dirigía a mi emprendimiento y en el corte les quise preguntar si me dejaban pasar. Cuando bajo el vidrio del auto para hablar lo primero que ven es la camisa de una empresa minera que me regalaron y ahí comienza todo el entredicho. Cuando me quiero bajar del auto, siento un golpe en el parabrisas que queda totalmente destruido, inmediatamente me empezaron a golpear”, señaló Hernán Villagra y resaltó que fue salvado por la policía que intervino en el momento justo.