Acosa a una mujer en el móvil de Defensa Civil de Catamarca

Un hombre de apellido Córdoba usa la camioneta de Defensa Civil de Catamarca para hostigar y acosar a una mujer. Va a verla al trabajo en el móvil oficial e incluso con el uniforme del organismo. A pesar de que tiene causas penales y hay fotos y videos contundentes. El “Negro Cóndor” es protegido por el director de Defensa Civil, Martín Castelli. El policía tiene un expediente sucio, pero llegó al organismo en la época del exsecretario de Seguridad y actual fiscal de Estado, Marcos Denett.

“Quiero hacer público algo que me está pasando y de lo cual siento mucho miedo al igual que mi familia, ya que las denuncias que hice no sirvieron de nada. Me hice esta cuenta de Facebook para hacer mi descargo, ya que no soy de usar esta red social. Desde hace poco más de un mes estoy siendo acosada por mi expareja Néstor Ramón Córdoba, alias “el negro cóndor”. Él es policía de la provincia de Catamarca, nos conocemos desde hace 2 años y desde septiembre del año pasado empezamos una relación formal. La misma duró hasta febrero de este año”, comienza diciendo María Belén Rivera.

“Este tipo es un manipulador, celoso enfermo, con él sufrí maltrato psicológico, denigración y hostigamiento hasta que dije basta y terminé la relación. Comenzó con llamadas a todas horas y mensajes insistiéndome en volver. Por día tenía más de 20 llamadas perdidas, luego empezó a esperarme a la salida de mi trabajo. Hice de todo para no cruzármelo pero igual me lo encontraba, también me seguía hasta mi casa. Durante la mañana (durante su horario de trabajo) lo hacía en el móvil de Defensa Civil de Catamarca. A la tarde en su automóvil VW Suran rojo, en varias ocasiones me paró en la calle para “hablar”. Me hostiga y acosa todo el tiempo y a toda hora, no me deja en paz ni aun teniendo puesta una perimetral”, cuenta la mujer desesperada pidiendo ayuda en las redes sociales.





“El siguiente paso fue hacerse un Facebook falso con mi nombre para ofrecer servicios sexuales denigrándome por completo. Les daba mi número de teléfono a cualquiera que le escribía, también me quiso hackear mi cuenta de Gmail, por estas razones tuve que cambiar mi cuenta y número de teléfono. Y lo último y por lo que estoy haciendo esta publicación es que habló con mi jefa para decirle que yo le estaba robando elementos de donde trabajo, llegar al extremo de mentir para que me quiten mi fuente de ingresos, con la que yo sustento a mi familia (mi mamá y mi hermana)”, dice Rivera.

“Realmente temo por mi salud e integridad. No sé cuál será el siguiente paso que va a dar, de él se puede esperar cualquier cosa porque está siendo protegido. Él fue condenado en una causa penal y aun así la Secretaria de Seguridad lo asignó para trabajar en Defensa Civil de Catamarca y así no perder su laburo. Ya no sé qué más hacer. La justicia no me está ayudando. No me queda otra que buscar condena social para que nadie más pase por lo que yo estoy pasando. Ruego que las autoridades hagan algo. Temo por mi vida”, manifiesta pidiendo a gritos auxilio en todas direcciones para que la justicia y las responsables institucionales (Castelli como director) hagan algo antes que sea demasiado tarde