Exministro de Educación no quiso que le hagan PCR a su hijo en la Terminal de Catamarca

Un exministro se opuso a que su hijo sea sometido a un PCR para descartar Covid-19 en un operativo conjunto entre Provincia y la municipalidad capitalina en la Terminal de Catamarca. El joven venía de Córdoba cuando se le pidió 15 minutos para realizar el test gratuito, pero se negó y llamó a su padre. El personal sanitario habló con El Aconquija y comentó que se radicó una denuncia. Están indignados por el destrato de un hombre que identificaron como Mario Perna.

La molestia del personal sanitario es por la “forma” en que los trató el exministro de Educación de la gestión del ingeniero Brizuela del Moral (FCyS). Los testeos se hacen al azar y le tocó en suerte al hijo del exfuncionario que se negó y se comunicó inmediatamente con su padre para que interviniera. Perna habría ratificado la voluntad del joven en un duro intercambio con los trabajadores que estaban haciendo PCR en la Terminal de Catamarca.

Siempre de acuerdo a lo que el personal sanitario le dijo a El Aconquija, la incómoda situación vivida el jueves de la semana pasada terminó en una denuncia. Los trabajadores intentaron hacer hablar a Perna con responsables del área salud para notar la importancia de los testeos y la prevención que se hace en puntos estratégicos como la Terminal de Catamarca y el Aeropuerto, pero no hubo ninguna posibilidad de entendimiento y el PCR al hijo del exdiputado finalmente no se hizo.

El operativo se hace conjuntamente (Provincia y municipio) y la policía colabora en estos testeos que se hacen al azar. El personal cree que el exministro de Educación no pudo valorar el trabajo de salud; y remarcaron que esa prevención por el Coronavirus no tiene nada que ver con la cuestión política por lo que no era importante si fue exfuncionario o exlegislador. Además los testeos son gratuitos y no llevan más de quince minutos.

Según la gente que intervino en el mencionado operativo, Perna no justificó la negativa y sobró al personal sanitario. Más específicamente, dijeron que “chapeaba” con haber sido ministro y que lanzó algunas críticas innecesarias al trabajo sanitario que se realizaba en la Terminal. Que era más fácil disponer de 15 minutos para descartar Coronavirus. Ahora habrá que seguir el curso de la denuncia y, lo más importante, mantenerse en contacto por si hay algún síntoma posterior al viaje.