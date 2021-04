Familia denunció a un médico de OSEP Catamarca por falta de atención

En las últimas horas, una familia denunció a un médico de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) por la falta de atención. La madre de una paciente electrodependiente se comunicó con El Aconquija para visibilizar su reclamo. Resulta que el doctor Héctor Medina jamás se hizo cargo de la internación domiciliaria de una joven que tiene que tener enfermería y atención las 24 hs.

“Hola buenas tardes, me dirijo con el fin que se viralice la foto del Dr. Héctor Gustavo Medina. El cual tiene un contrato firmado mediante OSEP Catamarca de la internación domiciliaria de mi hija que es electrodependiente. Y tiene que tener enfermería las 24 hs y médico a domicilio, el cual desde hace nueve meses tenemos contrato con este señor y jamás se hizo cargo”, reclamó la madre.

En su comunicación con este diario agregó: “Reclamamos a la obra social hace 5 meses y todavía no tenemos respuestas. En el día de ayer mi hija se puso mal, empezó a vomitar sangre y tenía 40 de fiebre. Solicitamos de su presencia en nuestro domicilio y jamás vino, lo llamamos, le mandamos WhatsApp y no contestó. Hizo abandono de paciente y no es la primera vez”.

La familia realizó la denuncia correspondiente y pidió la difusión para conseguir que OSEP Catamarca aparte a Héctor Medina lo “más rápido posible”. Según expresaron, el médico cobra el monto de $160.000 mensual por la atención de la joven electrodependiente y nunca se hizo cargo. En las imágenes publicadas se ven las denuncias y la falta de respuestas del “profesional” de la salud.







Norberto Bazán y su custodia personal

El director de la Obra Social, Norberto Bazán, puso un policía en la puerta de su oficina para evitar que enfermos o familiares lleguen hasta él. Además, alteró al personal porque decidió instalar nuevas cámaras en la Casa Central, esta vez con sonido, para ver y escuchar al mejor estilo Gran Hermano. Sin embargo, el fin sería vigilar, perseguir y sancionar a los empleados.