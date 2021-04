Claudia Palladino adelantó que se avanzará con la vacunación de mayores de 60 de manera progresiva

La ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, ha dado nuevas recomendaciones e informado cuestiones específicas de la campaña de vacunación. En este sentido, adelantó que se avanzará con la inmunización de los mayores de 60 de manera progresiva. Actualmente nos encontramos transitando la segunda ola de contagios de coronavirus en Catamarca en un escenario crítico.

En este marco, la ministra Claudia Palladino anunció que con la llegada de nuevas vacunas se avanzará con el Plan de Vacunación abril-mayo en toda la provincia. En este sentido informó que, en la medida en que lleguen nuevos embarques de dosis, se buscará ir completando cada grupo etario en todos los departamentos de la provincia.

Siguiendo esta línea, comentó que está previsto en los próximos días citar a los pacientes con enfermedades crónicas que ya se han anotado en la plataforma. Es por esto que se está solicitando que se mantengan atentos a los correos y números de teléfonos que dejaron como referencia. Allí se les enviará la información del día y horario que se les ha otorgado para vacunarse.

“Las personas que ya han sido citadas y por algún motivo no han podido concurrir serán nuevamente convocadas. No deben volver a inscribirse”, pidió Claudia Palladino. A su vez, anunció que el Ministerio de Salud avanzará con la población docente y no docente mayor de 50 años. También se incluirán a los agentes de seguridad, y con los grupos vulnerables y estratégicos de los municipios.

Gustavo Aguirre acompaño a Claudia Palladino y habló sobre los controles

A la par de Claudia Palladino, el ministro Gustavo Aguirre expresó: “Seguimos notando que una parte de la sociedad todavía no ha tomado conciencia. Por eso la policía de la provincia ha llevado adelante intensos operativos durante el fin de semana”, dijo el titular de Seguridad. Durante este fin de semana se secuestraron 153 vehículos, se labraron 204 actas por infracciones a la Etapa de Convivencia Roja y se desarticularon 51 fiestas clandestinas.