Coronavirus en Catamarca: continúa la vacunación a personas crónicas y personal sanitario

El Ministerio de Salud informó que continúa la vacunación contra el coronavirus en Catamarca para personas crónicas y el personal sanitario. De esta manera, en el Hospital Carlos Malbrán se está completando con la segunda dosis al personal nombrado. Además, en el Nodo Predio Ferial sigue la inmunización a personas de riesgo de entre 18 a 59 años solo con turnos programados.

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Gloria Barrionuevo, se refirió a la campaña de vacunación por el coronavirus en Catamarca. “Hoy tenemos una jornada intensiva de vacunación, tanto en el Predio Ferial como el Hospital Carlos Malbrán. En el Hospital Malbrán estamos aplicando segunda dosis en personal de salud y en el Predio Ferial a los pacientes crónicos. Estamos completando el esquema con la vacuna Sinopharm”, expresó.

“A las personas que se registraron en la página, se les envía un turno a sus teléfonos personales o a los mails. Es importante que revisen en las carpetas de correo no deseado o spam. Muchos pacientes refieren que leen el turno después que pasó el día de la citación”, informó en diálogo con medios locales. En este marco, destacó el trabajo del Plan Operativo de Vacunación que se está llevando con “total normalidad”.

La directora de Epidemiología se refirió a las enfermedades de riesgo y los casos particulares. “La artritis reumatoidea no entra en el grupo de patología de riesgo asociadas al coronavirus en Catamarca. Esto no significa que no sean importantes, sino que aún no existe evidencia científica para que Nación las incluya en el grupo”, comentó. Por último, adelantó que la semana que viene aplicarán la segunda dosis de adultos mayores.

La vacunación contra el coronavirus en Catamarca del personal docente

Sobre la segunda dosis para el personal docente aclaró: “Ahora estamos haciendo aplicación de segunda dosis escalonada según el riesgo que tengan. Empezamos con crónicos y va a ser una campaña intensa para adultos mayores con la segunda dosis. Se va a ir priorizando a medida que tengamos disponibilidad de dosis”. Además, informó que los listados los entregan directamente las instituciones según las indicaciones de priorización.