Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Aries, en el amor este jueves los astros te recomiendan que busques estar en paz contigo mismo. No pretensas entablar relaciones sanas cuando las cosas en tu interior no están en orden. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te deparan una jornada colmada de alegrías y muy buenos momentos con esa persona especial. En lo laboral las cosas marcharán a un ritmo más lento que lo normal. Por otra parte Aries, en el trabajo deberás tener cuidado con los olvidos, intenta anotar las tareas que debes realizar.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis tendrás que ordenar tus tiempos, quizás estés descuidando a algunas personas y eso no esta muy bien. Cáncer, hoy sentirás la necesidad de planear y mirar hacia el futuro con esa persona que tienes al lado, no tengas miedo y ve por ello. En el trabajo es un día para que te enfoques en tu confianza y estés seguro de que puedes lograr todo lo que te propones. En cuanto a géminis se verá inmerso en algunos conflictos financieros, pero no será nada serio.

Leo y Virgo

Leo, es momento de dejar de escatimar en cariño para tu círculo, demuestra lo que sientes y sé más agradecido con quienes te apoyan todos los días. En el trabajo el horóscopo te recomienda que aprendas a mirar más hacia el interior, busca conocer mejor tus debilidades y fortalezas. Virgo este jueves será la jornada ideal para ponerte al día con todas aquellas tareas que has estado postergando durante semanas. En cuanto al amor intenta ir con calma e intenta controlar esas emociones intensas que están corriendo más rápido de lo normal.

Libra y Escorpio

Libra en lo amoroso es tiempo de parar y pensar, tus emociones están desordenadas y no llegarás a buen puerto dejándote llevar por ellas. En lo laboral deberás dar una mano a algún colega, eso no será difícil para ti. Para Escorpio en el trabajo deberás explotar tu creatividad al máximo, para así destacar con tus resultados finales. En el amor, es tiempo de que los acuerdos reinen frente a las discusiones, por lo tanto aprende a escuchar y busca no ser tan duro frente a ciertos temas.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, quizás sean semanas donde tengas que trabajar más en tu relación contigo mismo. Capricornio el horóscopo te recomienda que este jueves busques la estabilidad en tus teras, no son días para dar vuelta tu vida. En el amor pasará algo similar, no está mal quedarse un tiempo en aquel lugar que nos sentimos seguros y hasta refugiados. En el trabajo sagitario debes dejar de dejar todo en manos del destino y tendrás que actuar para conseguir lo que quieres.

Piscis y Acuario

Piscis en el trabajo hoy sentirás que no puedes concentrarte, lo mejor es que lo tomes con calma e intentes ponerte metas cortas para lograr pequeños objetivos. El plano de lo amoroso es lo que saco tu cabeza de lugar, pero debes aprender a asignarle un lugar específico a esos problemas y no dejar que arruinen por completo tus días. En el amor Géminis es momento de hablar las cosas y transmitir que es eso que no te deja dormir hace días, deja de postergar esa charla. En lo laboral, los geminianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado.