Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

Aries, en el amor será la semana ideal para que pierdas tus miedos y corras por todo eso que tanto deseaste. Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que estos días no busques ir detrás de tus emociones, estas correrán muy rápido y no de permitirán ver con claridad todos los escenarios. En lo laboral serán días en los que tendrás que delegar algunas tareas para poder concretar otras. Por otra parte Aries, en el trabajo será una jornada donde deberás dejar que las cosas fluyan.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis el amor propio debería ser el centro de tus preocupaciones, tienes que trabajar más en la relación contigo mismo. Cáncer, es momento de solucionar y comenzar a avanzar en tu vida, te has estado quedando quieto cuando es momento de moverse en nevos caminos. En el trabajo será una semana la que te sentirás ambicioso, esto te dará un empujón para emprender nuevos proyectos. En cuanto a géminis, no busques hacer mil cosas, ya que no terminarás lográndolo, trabaja en plantearte metas más cortas y realizables.

Leo y Virgo

Leo debes aprender a pedir ayuda y a confiar más en las persona que tú decidiste que estén a tu lado. En el trabajo el horóscopo sentirás como si el viento estuviese a tu favor para ayudarte a resolver ciertos conflictos con mucha facilidad. Virgo deberás comenzar a trabajar en los errores que frecuentemente cometes en el trabajo, para ello presta más atención en tu rutina. En cuanto al amor es momento de disfrutar con tu pareja y de ser un poco mas detallista.

Libra y Escorpio

Libra es momento de llegar a acuerdos para poder avanzar, estás estancado y podrás salir de allí dialogando y dejando las cosas en claro. En el trabajo necesitas concentrarte más en tus metas y no divagar. Escorpio hay algo que no funciona como debería, deja de guardarte las ganas de hablar y pon ese tema sobre la mesa. En lo laboral, vendrán días complejos con muchos desafíos que podrás enfrentar trabajando duro.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor esos altibajos que atravesaste se complicarán, ten cuidado con lo que dices en momentos de enojo. En lo laboral deberás tomar algunas decisiones para mejorar tu progreso personal y profesional. Capricornio en el trabajo no te enrosques con problemas ajenos, ya tienes suficientes con los tuyos. En el amor deberás plantearte si eres realmente feliz en donde y con quien estas.

Piscis y Acuario

Acuario en el amor sentirás que todo está jugando a tu favor y es así, disfruta de todo ese amor que das y estás recibiendo. Por otra parte el horóscopo para Piscis anunció que deberá prepararse para una fecha especial y dar lo mejor de sí. En el trabajo es momento de reacomodar tus prioridades y metas. A partir de ello deberás trabajar duro para conseguirlas. En cuanto a Acuario, es tiempo de ordenar tu rutina para lograr ser más productivo.