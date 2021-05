Daniel Godoy: “Tenemos la terapia intensiva con una sola cama libre”

El director del Hospital Carlos Malbrán, Daniel Godoy, se refirió a la preocupante situación sanitaria que atraviesa Catamarca por el Covid-19. En este marco, informó que en el nosocomio “tenemos la terapia intensiva con una sola cama libre y la unidad de cuidados intermedios está en su capacidad plena”. Además, propuso el cierre total durante 15 días para evitar la propagación del virus en el territorio.

Daniel Godoy insistió en la gravedad de la situación provincial y llamó a la sociedad a tomar conciencia y ser empático en el sentido de cumplir las medidas dispuestas. “El virus no respeta edad, sexo, religión y clase social, la única forma de frenarlo es disminuyendo la circulación. El aumento de casos se debe a la falta de responsabilidad social sobre una situación epidemiológica que mantuvo en vilo a todo el mundo”, agregó.

“Es por ello que invito a los anticovid a visitar el Hospital Malbrán para que vean la situación real que padecen los pacientes. Hay muchos que no entienden y son los que originan los problemas, porque está muy claro que en Catamarca no son los chicos ni las escuelas. Hace cuánto que las escuelas no están y estamos en el peor momento. Si está claro que siguen las fiestas clandestinas, las juntadas a la orilla del río”, reprochó.

Por otro lado, el director del nosocomio provincial dijo que la forma de bajar la curva de contagios es suspendiendo todo tipo de actividades por dos semanas. Sobre esto, consideró que ya se aplicaron todas las recetas posibles y que lejos de mejorar, empeora. “Creo que llegó el momento de juntarse todos los sectores, reconocer la gravedad real y saber dónde estamos parados”, comentó.

En diálogo con medios radiales, aclaró que hay que tomar una decisión responsable, adulta y que beneficie a todos los catamarqueños. Hay que remarcar que anoche se reunió el COE ampliado y el director les planteó esta solución. “Nunca se puede conformar a todo el mundo; pero llegó el momento de poner la mayor sensatez posible en una mesa y discutir hacia donde queremos ir”, finalizó Daniel Godoy.