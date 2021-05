Coronavirus en Catamarca: preocupa la ocupación de camas en el sector privado

El titular de FECLISA, Jorge Saavedra, comentó que preocupa la ocupación de camas en el sector privado por el coronavirus en Catamarca. “Tenemos que tomar conciencia de la situación en la que estamos, es sumamente delicada, yo diría que grave”, expresó. En este marco, le pidió a la sociedad acompañar las medidas y extremar los cuidados para que no colapse el sistema sanitario.

“Hace tres o cuatro meses que teníamos 100 casos, después pasamos a 200 y ahora a 300. Si seguimos en esta curva sin haber tomado las medidas que tomó el gobernador, ayer hubiéramos pasado los 400, 500 y 600”, aseguró. Asimismo, agregó que, si sigue el nivel de contagio del coronavirus en Catamarca, seguramente, en pocos días colapsará el sistema de salud tanto público como privado.

Sobre esto explicó: “Primero se llenó el Malbrán, habilitamos camas en el San Juan Bautista y también se llenaron. Si seguimos así se va a terminar llenando el sistema y va a llegar un momento que no va a haber lugar para internar a los pacientes. No solo la parte pública está al límite, también la privada. Las clínicas estamos al límite con pacientes que no son Covid-19 y se complicaría mucho albergarlos”.

En diálogo con Radio Ancasti continuó: “Cuando colapsa el sistema, estamos ante la vida o la muerte. La situación es crítica, imaginen que podemos tener dos o tres camas libres, que en una situación normal puede ser suficiente. Pero si tiene 300 pacientes por día, de los cuales, calculemos un 5% que necesiten cuidados especiales, son 15 pacientes por día. Esos que entran en terapia o en oxígeno, no se van al otro día”.

Por último, Jorge Saavedra se refirió a las medidas y restricciones dictadas por el Gobierno para mitigar el coronavirus en Catamarca. “Eran necesarias las medidas y ver que esta semana no descienden, profundizar esas medidas. Ese es el problema, no tenemos que llegar a eso, es una situación grave. Tratemos de cortar ahora, necesitamos que la gente se cuide, que no se ande juntando”, finalizó.