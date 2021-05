Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

Aries, en el amor esta semana veremos como los astros te deparan una gran semana donde te sentirás más unido con nunca a esa persona. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que busques la estabilidad por sobre todas las cosas, si debes sacar a alguien de tu vida par ello no dudes en hacerlo. En lo laboral pon el foco en los errores que has cometido y que no quieres volver a repetir. Por otra parte Aries en el trabajo serán días donde deberás concentrarte y dar todo de ti, tus superiores estarán vigilándote de cerca.

Géminis y Cáncer

Leo, en lo amoroso deberás tener en claro que deseas y mostrar iniciativa por ello, si no luchas por lo que quieres no lo conseguirás. En el trabajo el horóscopo será una jornada donde los conflictos se irán solucionando con mucha facilidad, pero eso dependerá tu manera de relacionarte con otros. Virgo has estado muy relajado estos últimos meses y es momento de ponerte a trabajar en tu futuro. En cuanto al amor es momento de buscar consenso con tu pareja y decidir si los próximos pasos desean darlos a la par o es momento de buscar otros caminos.

Leo y Virgo

Leo, en lo amoroso te verás inmerso en una buena racha donde te sentirás correspondido y quizás algunos sentimientos comenzarán a reclamar seriedad. En el trabajo el horóscopo comenzarán a llegar los días donde los conflictos ya no te generarán dolores de cabeza. Virgo es momento de actuar y de trabajar a con base en lo que quieres lograr, nadie llegará a regalarte nada. En cuanto al amor es momento de buscar consenso con tu pareja y decidir si los próximos pasos desean darlos a la par o es momento de buscar otros caminos.

Libra y Escorpio

Libra tendrás que poner el foco en tu familia más que nunca, por lo tanto deja de lado lo social algunos días. En el trabajo hoy será fundamental que sepas de dónde partes y hacia qué meta quieres llegar. Escorpio debes seguir trabajando en escuchar a las personas de tu círculo, deja de poner barreras entre ellos y tú. En lo laboral, será una semana de mucho movimiento, pero que si te sabes organizar la podrás sobrellevar.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, en lo laboral serán días calmos, pero con algunas buenas noticias que quizás muevan un poco tu rumbo. Capricornio el horóscopo te recomienda que en lo laboral dejes de dejar para mañana esas tareas que ayer ya las podrías haber solucionado. En el amor sagitario deberá tener cuidado con la historias que se desarrollan en su cabeza, ante la duda pregunta y deja de suponer. En el trabajo debes dejar de dejar todo en manos del destino y tendrás que actuar para conseguir lo que quieres.

Piscis y Acuario

Piscis atento que vendrán oportunidades en el ámbito del trabajo, deberás tomarte un tiempo para tomar una gran decisión. En el amor Géminis es momento de dar vuelta de página, sufriste demasiado en el último tiempo y deberás abrirte a nuevas historias. Piscis, las soluciones no caerán del cielo, en lo amoroso deberás trabajar si realmente quieres estar mejor con esa persona especial. En lo laboral los geminianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.