Daniel Godoy: “La gente tiene que tomar conciencia en que esta es una enfermedad que mata”

El director del Hospital Carlos Malbrán, Daniel Godoy, se refirió a la situación epidemiológica que se vive en Catamarca. “La gente tiene que tomar conciencia en que esta es una enfermedad que mata. La conciencia de cada uno puede evitar todo esto”, reiteró sobre el Covid-19. Por otro lado, informó que hubo un pequeño alivio en los últimos días con respecto a la utilización de camas.

“El fin de semana no he salido mucho, pero he visto que la gente está cumpliendo, ojalá se mantenga así. No han disminuido los números de contagio, pero la internación se está controlando”, expresó Daniel Godoy. El director del nosocomio brindó una entrevista radial junto a su esposa y directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia, Verónica Campi.

El doctor se mostró entusiasmado porque pronto comenzará la construcción del nuevo hospital y brindó detalles de la construcción del Malbrán. “Fue un sábado, el gobernador me decía acá lo tenemos que armar y todavía estaban los mozos levantando los vasos de la fiesta de la noche anterior”, recordó. Asimismo, destacó la labor de sus equipos de trabajo en el marco de la pandemia del Covid-19.

Sobre el reciente aniversario del Hospital dijo: “Los cimientos fue el recurso humano, la gente fue lo más importante. Hoy estamos no solo los 147 que empezamos sino mucha gente que se ha incorporado, el balance fue absolutamente positivo sin ningún tipo de dudas. Si hay algo que no se puede dejar de valorar es el esfuerzo que ha hecho todos y cada uno de los que integramos el Malbrán”.

“Es mi sueño antes de retirarme que Catamarca tenga su casa, su propia escuela, que podamos formar médicos y enfermeros. Hoy ya el Hospital es conocido, hemos participado en una publicación en Lancet”, reconoció Daniel Godoy. Además, agregó que su intención es que el Hospital esté afiliado a una Universidad para que el día de mañana se pueda formar el recurso humano.