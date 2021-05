Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Aries, en el amor este jueves 27 de mayo tus emociones comenzarán a correr a un ritmo más lento, por lo cual podrás ver con más claridad lo que sucede a tu alrededor. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te aconseja que en esta jornada tomes rienda sobre los asuntos que no has querido hablar, quizás te lleves una sorpresa cuando plantees tus inquietudes. En lo laboral tu ambición te llevará a trabajar más de lo normal, ten cuidado con ello. Por otra parte Aries en el trabajo tendrás que tomar una decisión sobre tus colegas, hay algo que no está funcionando y es tiempo de un cambio.

Géminis y Cáncer

Géminis las ganas de soñar de a dos se apoderarán de ti, deja que tu imaginación vuele y disfruta de planear un futuro con quien tanto quieres. En el trabajo el horóscopo te recomienda que afrontes ya los conflictos que se están presentando, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cáncer sentirás que al fin el universo esta de tu lado, ya que todos resaltarán tu capacidad e imaginación, toma fuerza con esto y sigue trabajando duro. En cuanto al amor esta energía también te debería empujar a jugar por eso que tanto deseas.

Leo y Virgo

Leo, preocúpate por tu círculo más íntimo y vela por ellos, el resto puede esperar a que todo mejore. En lo laboral quizás sea momento de delegar algunas tareas para poder redefinir otras, esto no está mal es conocer tus límites. Virgo es tiempo para que trabajes en ti y en donde quieres estar mañana, sal de la zona de confort. En cuanto al amor, pondrás el foco en una persona de tu entorno que nunca habías mirado de esa manera, analiza lo que sientes y no te quedes con ello, haz algo.

Libra y Escorpio

Libra es momento de mirar hacia dentro y ponerte a ti por sobre todas las cosas, deja de buscar refugio en otros. En el trabajo sentirás una fuerte energía por apostar por esos proyectos y concretarlos finalmente, sigue trabajando duro por ello y lo lograrás. Escorpio, en el amor las cosas marcharán bien por si solas, pero deberás poner de ti para que este estadio se mantenga. En lo laboral, será una semana de mucho movimiento, pero que si te sabes organizar la podrás sobrellevar.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, en cuanto a los temas ligados al trabajo te sentirás con suerte, un gran acuerdo te beneficiará y las cosas comenzarán a ir mejor. Capricornio el horóscopo te recomienda que en lo amoroso dejes de ser tan terco, las cosas se están dando a tu favor y no las estás disfrutando. En el amor sagitario es tiempo de dejar las vueltas de lado y poner las cartas sobre la mesa, la sinceridad te llevará a un buen lugar. En el trabajo es momento para que capricornio tenga más confianza, demuestra todo lo que sabes y busca resaltar del resto.

Piscis y Acuario

Piscis en el trabajo las cosas comenzarán a encaminarse, pero esto no significa que puedas descansar, este es el momento donde más deberás dar de ti para salir adelante. En el amor Acuario es tiempo para que apuestes por estos sentimientos que no te dejan dormir, ve por ello y te sorprenderás. Piscis, busca acompañar más a quien esta a tu lado, de no hacerlo podrías perder a una persona valiosa. En lo laboral los acuarianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana corta y agitada.