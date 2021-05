El Ministerio de Salud confirmó que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) atenderá a pacientes con Covid-19. Además, se incluirá al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) por lo que ambas obras deberán atender el seguimiento de la enfermedad en cada persona. El anuncio lo dio la titular de la cartera sanitaria local, Claudia Palladino, en conferencia de prensa.

La ministra de Salud realizó las declaraciones junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Manuela Ávila; y la secretaria de Planificación de Salud, Nora Matach. En este marco, las funcionarias informaron: “Pacientes que no cuentan con obra social que los cubra, van a poder ser cubiertos por OSEP Catamarca. No será con el fondo de los afiliados si no, un fondo especial de Gobierno”.

Los gastos de los test y las consultas médicas por Covid-19

En los últimos días, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se refirió a los gastos de los test y las consultas médicas vinculadas a la detección del coronavirus. “OSEP Catamarca se tiene que hacer cargo de los antígenos y de los honorarios de los médicos cuando se hacen consultas para la detección del Covid-19”, expresó. Según declaró, esto contribuiría a descomprimir al sector público en la tarea de testeos y seguimientos.

Sobre esto, desde la oposición recordaron que ya se había presentado un proyecto a este tema, en su respectivo tiempo, pero que el mismo no fue tratado en la Legislatura. Los ediles de la Cámara de Diputados remarcaron que Rubén Herrera realizó dicha presentación en septiembre del año pasado. Sin embargo, la iniciativa no tuvo el acompañamiento de sus pares del oficialismo.

El proyecto proponía que se incorpore en el Programa Médico Obligatoria de OSEP la prevención, detección de hisopado (PCR) y cobertura. Además, agregaba el tratamiento integral del Síndrome Respiratorio Severo Agudo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). “La prestación se extenderá a todos los afiliados, cualquiera sea su condición y antigüedad, siendo gratuita y obligatoria”, finalizaba.